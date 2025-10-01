Les associations de défense du loup Defend The Wolf et Wolf Army Swiss dénoncent les accusations de dégradations formulées à leur encontre devant le Grand Conseil neuchâtelois par le conseiller d'Etat Laurent Favre. Elles les qualifient de propos «diffamatoires et totalement faux».

Laurent Favre est le chef du Département du développement territorial et de l'environnement (DDTE) du canton de Neuchâtel. ats

Keystone-SDA ATS

«Aucun bénévole n’a menacé, intimidé ou suivi des gardes-faunes. Les accusations relayées à notre encontre par le canton de Neuchâtel sont fausses, diffamatoires et politiquement opportunistes», a réagi mercredi Defend The Wolf. Depuis sa création, le groupe d'activistes «mène des actions strictement non violentes», précise son communiqué.

«Nous n'avons jamais forcé de porte, ni commis de dégradations», a ajouté Defend The Wolf. «Nous intervenons uniquement par présence dissuasive, observation et alerte citoyenne. Associer notre association à des actes illégaux est une manipulation grossière», relève encore son fondateur Fabrice Monnet.

Plainte déposée

Le canton de Neuchâtel a porté plainte contre des défenseurs du loup et du lynx pour violation de domicile et dommages, a fait savoir mardi Laurent Favre, chef du Département du développement territorial et de l'environnement (DDTE), en réponse à une question du député suppléant PLR Gregory Huguelet-Meystre.

Le Service de la faune, à Couvet, dans le Val-de-Travers, a fait l'objet la semaine dernière d'une violation de domicile, la porte d'entrée ayant été forcée, et de dommages à la propriété, a décrit Laurent Favre devant le plénum. «C'est intolérable, c'est pourquoi le canton a déposé une plainte pénale.»

«L’action mentionnée à Couvet, attribuée à Wolf Army Swiss, était symbolique, déclarée pacifique, sans menace contre quiconque», a indiqué encore Defend The Wolf. Incriminée, l'association Wolf Army Swiss a réagi à son tour mercredi, en évoquant une «manifestation pacifique et non violente».

D'autres suites

L'action «s’est déroulée sans aucune effraction, sans dégâts matériels et sans intrusion dans le bâtiment», a expliqué Wolf Army Swiss. «Nous avons quitté les lieux sans le moindre dégât et nous pouvons affirmer qu’à aucun moment il n’a été question de forcer une porte ni d’entrer dans le bâtiment», précise son communiqué.

Selon Defend The Wolf, «la récupération politique de cet événement vise clairement à criminaliser toute contestation des tirs de loups». Enfin, Wolf Army Swiss ajoute se «réserver le droit de porter plainte contre Laurent Favre pour ses propos publics».

Par ailleurs, l'Etat de Neuchâtel envisage des suites judiciaires en lien avec des intimidations et des entraves aux actions des agents de la faune sur le terrain. «Les activistes rendent la situation très compliquée en suivant, en importunant et en photographiant les agents sur le terrain», a dit Laurent Favre.

Sécurité en cause

«Des dispositifs de tirs ont dû être levés pour des raisons de sécurité», a complété le ministre de l'environnement. Les activistes de Defend The Wolf patrouillent actuellement dans la région de La Brévine pour empêcher les tirs, a-t-il déclaré.

Depuis le 6 août, 13 bovins, surtout des génisses, ont été tués et huit ont été blessés. Le canton de Neuchâtel a reçu le 10 septembre une autorisation fédérale pour tirer quatre jeunes loups. L'un d'entre eux a été abattu.