En 2026 Neuchâtel s'attend à un bénéfice de 14,6 millions de francs

ATS

24.9.2025 - 13:30

Le canton de Neuchâtel s'attend toujours à un bénéfice pour 2026. Malgré l'excédent de revenus de 14,6 millions de francs, il estime que l'équilibre financier est fragilisé. Les investissements prévus sont en hausse de 4% et atteignent 152,8 millions.

Crystel Graf, conseillère d'Etat neuchâteloise en charge des finances, estime que le compte de résultats est fortement impacté par différents éléments qui fragilisent l'équilibre des finances publiques (archives).
Crystel Graf, conseillère d'Etat neuchâteloise en charge des finances, estime que le compte de résultats est fortement impacté par différents éléments qui fragilisent l’équilibre des finances publiques (archives).
ATS

Keystone-SDA

24.09.2025, 13:30

24.09.2025, 13:46

«Après plusieurs exercices influencés par une période favorable sur le plan économique et financier, les signes d’un retournement conjoncturel ne peuvent désormais plus être ignorés», a indiqué mercredi le Conseil d'Etat. Le compte de résultat est fortement impacté par différents éléments, dont une forte réduction de la péréquation financière fédérale.

Les revenus fiscaux commencent aussi à montrer «des signes de fléchissement», a ajouté le canton qui précise que le budget a été élaboré avant l'annonce des surtaxes douanières américaines. Malgré des charges en hausse dans la santé et le social, le Conseil d'Etat veut continuer à investir et a prévu un prélèvement important dans la réserve de politique conjoncturelle.

