Finances Neuchâtel s'attend à un déficit de 6,56 millions en 2026

ATS

12.11.2025 - 10:15

La Ville de Neuchâtel s'attend à un déficit de 6,6 millions de francs en 2026. La commune a pris des mesures pour améliorer durablement l'équilibre des finances communales et conserver sa capacité à investir. Un délai de carence de trois mois sera notamment introduit en cas de départ de personnel communal.

Jonathan Gretillat, conseiller communal en charge des finances, estime que la Viille est face à de grands défis comme la mise à niveau d’infrastructures, l’adaptation au changement climatique ou encore la hausse de la précarisation (archives).
12.11.2025, 10:15

12.11.2025, 13:26

«Malgré un budget compliqué, on n'abandonne pas notre politique ambitieuse, notamment en matière de rénovation de bâtiments, d'investissements ou d'école à journée continue», a déclaré mercredi Nicole Baur, présidente du Conseil communal.

S'il est déficitaire, le budget 2026 est en amélioration par rapport à celui de 2025 (-8,77 millions de francs). «Pour y parvenir, nous avons dû prendre des mesures parfois difficiles, qui nécessitent des arbitrages constants», a ajouté Jonathan Gretillat, conseiller communal en charge des finances.

Les charges de transfert (école, facture sociale, péréquation financière), sur lesquelles la commune n'a pas vraiment d'impact financier, vont continuer d'augmenter (+4,5 millions de francs par rapport au budget 2025). L'augmentation structurelle des charges, avec une hausse de 1 million pour l'échelon salarial supplémentaire, s'élève à 5,6 millions, sur un total de 366,3 millions.

Internaliser la conciergerie

Pour équilibrer le budget, le Conseil communal a décidé de mesures structurelles, qui devraient permettre une amélioration de 5,9 millions de francs.

Un délai de carence de trois mois sera par exemple appliqué lors de tout départ de l’administration communale. Cela devrait générer une économie de 3 millions de francs. «Des exceptions au délai de carence pourront exister, tout comme des mesures pour accompagner les services», a ajouté Julie Courcier Delafontaine, en charge des ressources humaines.

Cette décision «n'est pas seulement financière, car on souhaite une réflexion sur les structures et les processus», a précisé la conseillère communale. Dans ce cadre-là, «on veut étudier la pertinence économique de prestations externes, qui coûtent actuellement 20 millions de francs. La conciergerie pourrait être internalisée», a expliqué Jonathan Gretillat. Cette mesure au long cours n'aura a priori pas d'impact immédiat sur le budget 2026.

Investissements de 40,3 millions

Pour l'an prochain, la Ville prévoit des revenus de près de 360 millions de francs, en diminution de 0,8% par rapport au budget 2025 et en hausse de 1,7% par rapport aux comptes 2024. Les recettes fiscales des personnes physiques devraient atteindre 130 millions, en recul par rapport au budget 2025.

Les recettes des personnes morales devraient augmenter à près de 65 millions. «La situation sera encore assez favorable au niveau fiscal l'an prochain car la taxation se basera sur 2025. Le tissu économique communal est aussi un peu différent de celui du canton», a précisé Jonathan Gretillat.

Les investissements nets prévus pour 2026 se montent à 40,3 millions pour notamment assainir les bâtiments, rénover le Collège latin, la piscine du Nid-du-Crô et le bâtiment qui hébergera l'auberge de jeunesse. Le développement aux Jeunes-Rives se poursuivra. La dette devrait atteindre 713 millions de francs à fin 2026.

Le degré d'autofinancement se monte à 27,3%. «La commune prévoit d'améliorer chaque année l'autofinancement de 7%», a précisé Jonathan Gretillat. En 2024, elle avait enregistré un déficit de 5,7 millions de francs. «Les chiffres 2025 devraient être dans les projections du budget», a noté le conseiller communal.

