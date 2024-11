blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! Invalid date

ATS

Les points forts du jour

DIPLOMATIE : La rencontre des dirigeants européens se poursuit vendredi. Ils ont tenté jeudi à Budapest d'afficher un front uni face au retour fracassant de Donald Trump à la Maison Blanche. Cela même si le siège de l'Allemagne est resté vide en raison de l'aggravation de la crise politique à Berlin. Plusieurs sujets sont à l'ordre du jour comme la compétitivité des entreprises européennes, face à la concurrence de la Chine et des États-Unis.

ÉCONOMIE : En Suisse, les investisseurs ont les yeux rivés sur Richemont. Le groupe de produits de luxe, qui possède des marques de joaillerie comme Cartier ou Van Cleef & Arpels et des maisons horlogères comme Piaget ou IWC, a connu des derniers mois difficiles. C'est surtout la baisse de l'appétit des consommateurs sur les marchés importants que sont la Chine, Hong Kong et Macao qui pose problème à l'ensemble du secteur des produits de luxe. Les analystes s'attendent à un recul du chiffre d'affaires et du bénéfice de Richemont au premier semestre.

TRAFIC FERROVIAIRE : Les CFF et Trenitalia informent vendredi sur le développement de leur collaboration lors d'une conférence de presse à la gare de Milan. Les deux compagnies ferroviaires exploitent conjointement les lignes Eurocity, desservies par 40 trains quotidiens entre la Suisse et l'Italie.

NATIONS UNIES : Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit pour faire le point sur les attaques par rançongiciels (chiffrage des données les rendant inutilisables) contre les hôpitaux. Pour ne parler que de la France, trente hôpitaux ont fait l'objet d'une cyberattaque par rançongiciel entre 2022 et 2023.

Vu dans la presse

TIMES SQUARE : Durant une semaine en juin, puis une autre en septembre, les charmes lacustres et vitivinicoles de Neuchâtel ont eu droit à une publicité sur un écran géant de Times Square, au centre de Manhattan, à New York, lit-on dans ArcInfo. Le clip dure une quinzaine de secondes. Ce coup de pub taille XXL n’est pas une première. Plus largement, Suisse Tourisme a renforcé ses efforts sur le marché américain ces dernières années avec des campagnes mettant en scène les acteurs Robert de Niro et Anne Hathaway puis, plus récemment, Roger Federer et l’humoriste Trevor Noah. En Suisse, les touristes américains ont généré plus de 3 millions de nuitées en 2023. Soit 33% de plus qu’en 2022.

TRANSPORT : Le «demi-tarif» plus a trouvé preneur auprès d'environ 170'000 personnes depuis son introduction à la mi-décembre 2022, a indiqué Alliance Swiss Pass aux journaux alémaniques de Tamedia. Selon le montant versé, les clients bénéficient d'un bonus plus ou moins élevé. La recharge n'est pas simple, car il faut attendre que le montant restant tombe sous la barre des 30 francs. Les plaintes se sont multipliées à ce propos. Afin de simplifier la manoeuvre, une nouvelle «fonction de recharge» sera introduite avant le changement d'horaire en décembre.

AIDE AU SUICIDE : La présidente de l'association professionnelle des médecins suisses s'est exprimée sur le thème de l'euthanasie. Dans une interview accordée à la NZZ, Yvonne Gilli a souligné que les médecins devraient jouer un rôle central dans le suicide assisté afin de garantir la protection de la dignité humaine. Compte tenu du système libéral suisse, elle a appelé à la prudence afin de prévenir les abus. Elle voit d'un œil critique une éventuelle ouverture aux personnes en bonne santé mais fatiguées de vivre. «Autrefois, la mort devait être imminente si quelqu'un voulait une assistance au suicide, aujourd'hui nous en sommes à la souffrance comme critère décisif», a-t-elle déclaré.

ANIMAUX : Le canton de Berne a décidé d'abattre jusqu'à 20 cormorans par an. Selon la Berner Zeitung, l'annonce est parue dans la feuille officielle du canton et concerne la région de Thoune. De 2025 à 2029, les tirs auront lieu entre janvier et mars afin de protéger les poissons menacés, les ombres, et leurs lieux de reproduction. Entre 2020 et 2024, 37 cormorans avaient déjà été abattus dans la région. Cette mesure est critiquée par Birdlife Berne, qui privilégie une plus grande protection des habitats plutôt que de l'abattage.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2023) : La Commission européenne recommande l'ouverture de négociations d'adhésion avec l'Ukraine, en guerre contre la Russie. Avant le premier cycle de discussions, le pays doit toutefois achever les réformes entamées.

- Il y a 5 ans (2009) : Décès de Lucette Destouches, deuxième femme et veuve de l'écrivain Louis-Ferdinand Céline. Elle était née en 1912.

- Il y a 30 ans (1994) : Le parti républicain américain obtient de nouveau la majorité dans les deux chambres du Congrès, pour la première fois depuis 40 ans. Ce résultat réduit considérablement la marge de manœuvre du président démocrate Bill Clinton.

- Il y a 30 ans (1994) : Création du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR).

- Il y a 70 ans (1954) : Naissance de la chanteuse et compositrice américiane Rickie Lee Jones

- Il y a 75 ans (1949): Naissance de la chanteuse et guitariste américaine de country Bonnie Raitt ("Just like that").

- Il y a 140 ans (1884) : Naissance du psychanalyste et psychiatre suisse Hermann Rorschach. Il a développé une méthode d'interprétation des formes ("test de la tache d'encre"), connue sous le nom de test de Rorschach. Celui-ci a été utilisé comme outil d'investigation des pathologies psychopathologiques.

Le dicton du jour

Grand soleil, petit vent, petit soleil, grand vent.

ro, ats