Contrôlé par un radar semi-stationnaire, un automobiliste a été mesuré samedi 16 mai vers 20h00 à une vitesse de 140 km/h sur un tronçon limité à 80 km/h, à Fontainemelon à la sortie du tunnel de la Vue-des-Alpes en direction de Neuchâtel. Il s’agit d’un ressortissant portugais âgé de 54 ans et domicilié en France.

L'automobiliste a été mesuré à 140 km/h sur un tronçon limité à 80 km/h à la sortie du tunnel de la Vue-des-Alpes à Fontainemelon (image symbolique).

Il risque gros Neuchâtel: un automobiliste flashé à 140 km/h sur une route à 80

Les faits ayant été constatés au moyen du radar semi-stationnaire, «le conducteur n'a pas été intercepté immédiatement. Il a été convoqué afin d'être entendu», a indiqué mercredi la police neuchâteloise.

Le chauffard risque une peine privative de liberté ainsi qu'un retrait de son permis de conduire d'au moins deux ans.

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