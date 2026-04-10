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Moyen-Orient Neuf Suisses participent à une flottille de Barcelone à Gaza

ATS

10.4.2026 - 11:39

Neuf ressortissants suisses partiront dimanche prochain à bord d’une flotte internationale en direction de Gaza. Les militants, répartis sur plus de 80 bateaux, souhaitent ainsi protester contre le blocus imposé par Israël et dénoncer la situation humanitaire dans cette région côtière.

Au total, plus de 80 bateaux transportant plus de 1000 participants formeront la flottille. (image d'illustration)
Au total, plus de 80 bateaux transportant plus de 1000 participants formeront la flottille. (image d'illustration)
KEYSTONE

Keystone-SDA

10.04.2026, 11:39

Le premier convoi, composé de 35 bateaux, prendra la mer depuis Barcelone le dimanche 12 avril, a annoncé vendredi l’organisation Global Sumud Suisse. Au total, plus de 80 bateaux transportant plus de 1000 participants formeront la flottille. D’autres convois suivront depuis l’Italie, la Grèce et la Turquie. Parmi les neuf participants suisses, deux partiront dès le week-end prochain.

Cette action se veut une protestation contre la «situation humanitaire catastrophique» à Gaza. Elle est également motivée par la loi sur la peine de mort adoptée par le Parlement israélien, qui viserait exclusivement les Palestiniens.

En raison du risque d’être arraisonnés ou arrêtés par la marine israélienne, les organisateurs ont indiqué qu’ils garderaient pour l’instant secrète l’identité des participants.

L’automne dernier déjà, une délégation suisse avait pris part à la flottille Global Sumud. Au total, 19 ressortissants suisses figuraient parmi les plus de 450 militants de cette flottille humanitaire. Les forces armées israéliennes avaient intercepté les bateaux et placé temporairement les passagers en détention.

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