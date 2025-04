Les autorités nigériennes ont lancé «une enquête d'envergure» pour tenter de retrouver une Suissesse enlevée dimanche soir à Agadez dans le nord du pays, a rapporté mardi l'agence de presse officielle.

L'enlèvement aurait eu lieu à Agadez, au Niger (image d'illustration). sda

Keystone-SDA ATS

«A la suite de l'enlèvement d'une citoyenne suisse, (...) une enquête de grande envergure est en cours pour la retrouver», a indiqué l'Agence nigérienne de presse (ANP).

Ce pays de la bande sahélo-saharienne, dirigé par une junte militaire depuis le coup d'Etat de juillet 2023, est en proie à l'insécurité et à des attaques récurrentes de groupes armés, dont certains sont affiliés à Al-Qaïda ou à l'organisation Etat islamique.

La Suissesse de 67 ans a été kidnappée à son domicile d'Agadez, trois mois après l'enlèvement d'une Autrichienne dans cette même grande ville du nord désertique du Niger, ont indiqué les autorités suisses et nigériennes.

A ce jour, aucun groupe n'a revendiqué l'enlèvement des deux Européennes.

«Les endroits suspects sont minutieusement fouillés et les véhicules sont entièrement contrôlés», assure l'ANP citant une source officielle.

«Les FDS (forces de défense et sécurité) sont en train de chercher des indices dans toute la région», immense désert proche de la Libye, de l'Algérie, du Mali et qui couvre plus de la moitié des 1,267 million de km2 du Niger.

En outre, «la population se mobilise» pour «apporter sa contribution» dans les recherches, selon l'ANP.

Lundi, le gouverneur de la région d'Agadez, le général de brigade Ibra Boulama Issa, avait déjà annoncé le déploiement d'un «important dispositif» sécuritaire pour traquer les ravisseurs.

Sur son site internet, le ministère suisse des Affaires étrangères souligne que «le risque d'enlèvement est très élevé sur l'ensemble du territoire» du Niger. «Des bandes armées et des groupes terroristes, qui vivent de contrebande, d'agressions et d'enlèvements contre rançon, sévissent dans une grande partie du Sahara et du Sahel», rappelle-t-il.

Enlevée le 11 janvier à son domicile par des «hommes armés», l'Autrichienne Eva Gretzmacher, 73 ans, est toujours entre les mains de ses ravisseurs.