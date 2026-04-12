Des dizaines de personnes ont été tuées samedi par des avions militaires qui poursuivaient des jihadistes de Boko Haram dans l'État de Yobe, dans le nord-est du Nigeria, ont indiqué dimanche des habitants et l'ONG Amnesty International.

Amnesty International a avancé un bilan de «plus de 100 morts» KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le nombre de victimes diffère selon les sources. Amnesty International a avancé un bilan de «plus de 100 morts» et «35 personnes grièvement blessées» dans une publication sur le réseau social X, tandis qu'un chef local a évoqué environ «200 morts et blessés». Contactée par l'AFP, l'armée n'a pas répondu pour le moment.