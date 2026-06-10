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Responsabilité «moyennement lourde» La conseillère nationale Nina Fehr Düsel reste docteur en droit malgré des plagiats

ATS

10.6.2026 - 10:25

La conseillère nationale Nina Fehr Düsel (UDC/ZH) a commis un plagiat dans la rédaction de son travail de doctorat de droit. L'Université de Zurich le révèle mercredi après avoir analysé le cas. La haute école ne la destitue pas de son titre pour autant.

Elue au Conseil national en 2023, Nina Fehr Düsel (UDC/ZH) était sous le coup d'une plainte anonyme pour plagiat, déposée la même année. L'expertise de l'Université de Zurich confirme les soupçons, mais considère que la thèse incriminée reste, dans l'ensemble, digne du titre de docteur (archives).
Elue au Conseil national en 2023, Nina Fehr Düsel (UDC/ZH) était sous le coup d'une plainte anonyme pour plagiat, déposée la même année. L'expertise de l'Université de Zurich confirme les soupçons, mais considère que la thèse incriminée reste, dans l'ensemble, digne du titre de docteur (archives).
ATS

Keystone-SDA

10.06.2026, 10:25

10.06.2026, 10:57

Selon l'expertise menée par l'alma mater zurichoise, la thèse de Nina Fehr Düsel présente 44 passages ne respectant pas les règles de la bonne pratique scientifique, notamment en omettant de désigner des citations comme telles. Dans 17 autres passages, il s'agit de clairement de plagiats: la doctorante y a copié des contenus provenant d'autres ouvrages, indique l'Université de Zurich.

Cette faute n'est pas à banaliser, estime l'expertise. Il ne s'agit pas simplement d'erreurs d'inattention, mais de plusieurs reprises illicites et partiellement considérables, selon elle.

La responsabilité de Nina Fehr Düsel est qualifiée de «moyennement lourde» dans cette affaire, d'après l'expertise. Malgré cela, sa thèse de doctorat constitue, dans l'ensemble, un travail digne de la promotion de docteur en droit. L'Université renonce donc à retirer ce titre à la politicienne.

«Trop généreuse en citations», admet-elle

Nina Fehr Düsel a été promue docteur en droit en 2017. Une plainte anonyme, déposée en 2023 au lendemain de son élection au Conseil national, est à l'origine de l'expertise pour plagiat. Sur son site en ligne, la fille de l'ancien conseiller national Hans Fehr écrivait alors: «Ma thèse n'est pas un plagiat, mais un travail scientifique que j'ai accompli durant six ans, parallèlement à mon activité professionnelle.»

Mercredi, Nina Fehr Düsel a reconnu sur son site en ligne avoir indiqué certaines sources par erreur et avoir été «trop généreuse» en citations. En outre, elle dit ne pas avoir sourcé certaines phrases, car elle pensait qu'il s'agissait d'éléments largement connus dans le domaine du droit des assurances.

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