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Vague de chaleur Suisse romande : niveau de danger canicule relevé à 4 dans plusieurs régions

ATS

22.6.2026 - 13:17

Le niveau de danger canicule a été relevé de 3 à 4 dans plusieurs régions de Suisse romande lundi dès midi. Celles des Trois-Lacs, de la Plaine de l'Orbe, du Valais central et de l'Arc lémanique passent d'un danger marqué à un fort danger, indique MétéoSuisse.

La recherche de l'ombre devient un sport national (Photo d'illustration).
La recherche de l'ombre devient un sport national (Photo d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

22.06.2026, 13:17

22.06.2026, 14:05

Les régions d'Estavayer, Cudrefin (VD), Nidau, Anet (BE), de la Plaine de l'Orbe, la région lémanique et le Valais central passent au niveau 4 de lundi à midi jusqu'à samedi à 20h00.

Elles rejoignent ainsi le nord-ouest de la Suisse (la région bâloise et la vallée de Delémont), déjà à ce niveau depuis dimanche.

Le fort danger signifie, selon MétéoSuisse, que pendant au moins trois jours consécutifs, il n'y aura pas de refroidissement significatif, même pendant la nuit. Durant cette vague de chaleur, il existe un risque important de troubles circulatoires et de malaise physique.

A 13h00 lundi, il faisait déjà 32,1 degrés à Sion, 31,3 à Genève ou 31 à Neuchâtel. A Delémont, il faisait même 33 degrés à la même heure, selon MétéoSuisse.

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22.06.2026

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