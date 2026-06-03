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Genève Manifestation du 14 juin : No G7 entre en matière mais veut négocier le parcours

ATS

3.6.2026 - 10:41

Les discussions se poursuivent à Genève sur la manifestation du 14 juin contre le G7. La coalition No G7 entre en matière sur le parcours imposé par le Conseil d'Etat, mais elle veut négocier des modifications afin d'améliorer la sécurité.

La coalition No G7 entre en matière sur le parcours imposé par le Conseil d'Etat pour la manifestation du 14 juin, mais elle veut négocier des modifications afin d'améliorer la sécurité (archives).
La coalition No G7 entre en matière sur le parcours imposé par le Conseil d'Etat pour la manifestation du 14 juin, mais elle veut négocier des modifications afin d'améliorer la sécurité (archives).
ATS

Keystone-SDA

03.06.2026, 10:41

03.06.2026, 10:43

«Vu l'intransigeance du Conseil d'Etat, nous entrons en matière sur sa proposition. Mais certains points du tracé sont problématiques au niveau de la sécurité», a indiqué mercredi matin Françoise Nyffeler, responsable légale de la manifestation, interrogée par Keystone-ATS. Mardi soir, la coalition No G7, qui rassemble plus de 60 organisations, s'est réunie pour prendre position sur ce parcours.

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Au terme d'une «discussion fournie», la coalition reste convaincue que «le U lacustre est la meilleure solution et la plus simple», alors que l'itinéraire sur la rive doite comporte des points dangereux. «Le passage devant le pont du Mont-Blanc barré par la police comporte un risque de confrontation. Il faut éviter la provocation», a souligné la militante féministe.

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