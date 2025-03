En raison principalement des guerres au Proche-Orient, de nombreux incidents antisémites ont à nouveau eu lieu l'an dernier en Suisse alémanique et au Tessin. Les chiffres se situent à un «niveau élevé sans précédent» par rapport à la période précédant l'attaque du Hamas en Israël le 7 octobre 2023. Le point culminant a été l'agression au couteau à Zurich.

Face à la montée des actes antisémites, la communauté juive en Suisse exprime son inquiétude et appelle à des mesures de protection renforcées. Ici, la grande synagogue de Bâle. sda

Keystone-SDA ATS

La Fondation contre le racisme et l'antisémitisme (GRA) et la Fédération suisse des communautés israélites (FSCI) ont enregistré l'an dernier 221 incidents antisémites en Suisse alémanique, italienne et rhéto-romane, écrivent-elles dans un rapport publié mardi. La Coordination intercommunautaire contre l'antisémitisme et la diffamation (CICAD) publiera les chiffres pour la Suisse romande le 25 mars.

Ce chiffre est en hausse de 43% par rapport à 2023 et même 287% de plus qu'en 2022. Alors qu'il n'y avait pratiquement pas eu d'agressions physiques contre des personnes de confession juive avant 2023, onze ont été dénombrées l'an dernier.

Les propos antisémites ont aussi beaucoup augmenté, avec 103 cas, contre 38 l'année précédente et 6 en 2022. Deux dommages matériels ont également été signalés à la FSCI. Le nombre d'insultes s'est élevé à 44, celui des graffitis à 44 également et le nombre de manifestations antisémites à 10.

Le bureau d'annonce a reçu environ 500 signalements, mais «seulement» 170 d'entre eux ont été classées comme clairement antisémites. De nombreux graffitis ou slogans qui ne peuvent pas être classés comme antisémites ont été dénoncés, en particulier en rapport avec Israël. La FSCI a recensé elle-même 51 incidents.

Accusation de complicité

Un problème central réside dans le fait que «les personnes de confession juive et de nationalité suisse sont souvent considérées comme des Israéliens et sont ainsi rendus responsables des actions militaires et de la politique d'Israël», poursuit le rapport.

Certaines d'entre elles ont été agressées physiquement, insultées ou se font cracher dessus parce qu'elles sont considérées comme complices des guerres à Gaza et au Liban. Les enfants et les jeunes des écoles et des universités sont invités à se distancier du gouvernement israélien, qu'ils n'ont jamais élu.

Attaque au couteau à Zurich

Le stéréotype judéophobe de la double loyauté est ainsi exploité: «Les Juifs ne sont loyaux qu'envers eux-mêmes et Israël et ne seraient pas de vrais Suisses», critique le rapport.

Cette pensée a également conduit au point culminant de l'année dernière, avec l'attaque au couteau d'un jeune Suisse de 15 ans, issu de l'immigration tunisienne, contre un juif orthodoxe en mars à Zurich. La victime n'a survécu qu'avec beaucoup de chance. A cela s'ajoutent une tentative d'incendie contre une synagogue et 11 autres agressions physiques.

Lien avec les guerres au Proche-Orient

Selon la FSCI, au moins 45% des incidents considérés comme antisémites dans le monde réel avaient un lien direct avec les guerres du Proche-Orient. C'est le cas également en ligne, où un tel lien a pu être établi dans environ 28% des 1596 incidents antisémites enregistrés au total.

Depuis le début de l'année 2024, la FSCI surveille Internet à l'aide d'un logiciel spécial qui recherche des termes spécifiques sur les plateformes de médias sociaux et dans les colonnes de commentaires. Elle détecte également si les posts proviennent de Suisse.

La plus grande partie des incidents antisémites a ainsi été repérée sur le service de messagerie Telegram (890). Selon la FSCI, les colonnes de commentaires des journaux en ligne arrivent en deuxième position avec 300. Enfin, 103 incidents ont été détectés sur Tiktok, 94 sur X, 51 sur Instagram et 40 sur Facebook.

Sentiment d'insécurité

Tous ces incidents ont renforcé le sentiment d'insécurité de la communauté juive en Suisse. Beaucoup ont donc caché des symboles religieux tels qu'un collier avec une étoile de David ou une kippa. Une étude menée fin 2024 par la Haute école zurichoise de sciences appliquées (ZHWA) l'a confirmé.

Il incombe à l'ensemble de la société de s'opposer à l'antisémitisme et à toutes les autres formes de racisme et de discrimination. Le contre-discours, le courage civil, le dialogue et l'information sont des moyens essentiels pour faire tomber les préjugés et instaurer la tolérance et la compréhension, peut-on lire dans le rapport.

Mais il faut aussi un soutien actif des milieux politiques et des autorités. La stratégie contre l'antisémitisme actuellement en discussion serait «urgente dans l'état actuel des choses», tout comme des mesures efficaces de prévention et de sensibilisation. Il faudrait enfin créer des moyens juridiques efficaces pour lutter contre les discours de haine en ligne.