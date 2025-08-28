Les initiatives populaires seront sur le devant de la scène lors de la session d'automne des Chambres fédérales, qui débute le 8 septembre. Six textes seront débattus, dont celui de l'UDC sur une «Suisse à 10 millions», ainsi que l'initiative du PS sur les crèches. Le financement de la 13e rente AVS sera aussi au menu.

Blick durch das Kaefiggaesschen auf das Bundeshaus Bern mit dem Kunstwerk Tilo des Kuenstlerpaares Renee Levi und Marcel Schmid im Giebelfeld, darueber die Statuengruppe des Waadtlaenders Rodo de Niederhaeusern auf dem Giebel der Nordfassade: Stehend in der Mitte, die politische Unabhaengigkeit, daneben sitzend, links die Exekutive und rechts die Legislative, fotografiert am Dienstag, 26. August 2025. (KEYSTONE/Christian Beutler) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les retraites

Les débats sur le financement de la 13e rente AVS promettent d'être tendus au National, et l'issue reste incertaine. Les coûts supplémentaires pour l’AVS sont estimés à près de 4,2 milliards de francs en 2026. Pour financer ces nouvelles dépenses, le Conseil fédéral mise sur un relèvement de la TVA de 0,7 point de pourcentage. Le Conseil des Etats a lui opté pour un financement mixte prévoyant une hausse de la TVA ainsi qu'une augmentation des cotisations salariales.

La commission compétente du National a accepté sur le fil d'entrer en matière sur le projet du Conseil fédéral. Deux larges minorités proposent toutefois de renvoyer le paquet au gouvernement. Le versement lui-même de la 13e rente a déjà été avalisé par les Chambres et sera effectif dès décembre 2026.

L’Armée

Le Conseil des Etats se prononcera de son côté sur le budget de l'armée. Le National a déjà avalisé les crédits d'engagement de 1,69 milliard de francs demandés pour 2025 par le Conseil fédéral. Dans cette enveloppe, 1,5 milliard est destiné au programme d'armement, notamment pour des nouveaux blindés. Ces dépenses se fondent sur l'objectif du Parlement d'allouer à l'armée 1% du PIB d'ici 2032. Refusé par les députés, le milliard supplémentaire pour les munitions reviendra sur le pupitre des sénateurs. La commission préparatoire l'a accepté de justesse.

La Chambre des cantons se penchera également sur l'achat des 36 avions de combat F-35A. Après que la Suisse n'a pas réussi à imposer aux Etats-Unis le prix fixe de six milliards de francs, initialement prévu et approuvé en votation populaire, une motion socialiste demande que tout crédit additionnel puisse faire l'objet d'un référendum.

Le Conseil des Etats devrait par ailleurs accepter de durcir l'accès au service civil, dans la foulée du National. Le Conseil fédéral propose une série de mesures afin de faire passer le nombre d'admissions annuelles au service civil de 6600 à 4000. L'objectif est aussi d'assurer les effectifs de l'armée et de la protection civile.

Défense

Autre dossier sensible, le National va se déchirer sur une motion de commission réclamant des négociations avec l'UE sur un accord de partenariat en matière de sécurité et de défense. La majorité n'est passée qu'à 13 voix contre 12 et l'opposition viendra tant de la droite que de la gauche.

Migration

Alors qu'il avait été vivement contesté au National, le Pacte européen sur la migration et l'asile devrait plus facilement passer la rampe au Conseil des Etats. La participation suisse au mécanisme de solidarité, refusée par la Chambre du peuple, sera au coeur des débats. Sur le fil, la commission préparatoire de la Chambre des cantons la soutient, mais à condition que le système de Dublin fonctionne bien dans l'ensemble à l'égard de la Suisse.

Immigration

Le Conseil national se penchera sur l'initiative populaire de l'UDC «Pas de Suisse à 10 millions», qui réclame un contrôle strict de l'immigration. La population résidante permanente de la Suisse ne doit pas dépasser dix millions de personnes d'ici 2050. Le Conseil fédéral et le Parlement devraient prendre des mesures dès que la population dépasse les 9,5 millions. Si besoin, Berne devrait résilier des traités internationaux comme l'accord sur la libre circulation des personnes avec l'UE ou le Pacte de l'ONU sur les migrations.

En commission préparatoire, seule l'UDC a défendu le texte, ainsi que l'idée d'un contre-projet. L'initiative ne devrait avoir donc aucune chance au plénum.

Fiscalité

Après avoir validé l'introduction de l'imposition individuelle de justesse, le National traitera aussi de l'initiative du Centre sur l'imposition du mariage, qui propose d'inscrire dans la Constitution l'imposition commune des couples mariés. Le texte demande un calcul alternatif de l'impôt fédéral direct qui permettrait de comparer deux modèles, celui de l'imposition commune et celui applicable aux personnes non mariées. Le fisc retiendrait le calcul le plus avantageux pour chaque couple.

Signe d'un débat toujours autant controversé, la commission compétente a décidé de ne pas soutenir l'initiative par 13 voix contre 12. Le front favorable à l'imposition individuelle, soit la gauche, le PLR et le PVL, ont eu à nouveau gain de cause face au Centre et à l'UDC, mais les débats promettent d'être tendus en plénum.

Médias

Suivant le National, le Conseil des Etats devrait recommander le rejet de l'initiative populaire «200 francs, ça suffit» (initiative SSR), qui veut faire passer la redevance de 335 à 200 francs par an. Refusant également tout contre-projet, la commission préparatoire a défendu à plusieurs reprises une offre journalistique diversifiée, indépendante et de haute qualité.

Accueil extrafamilial

L'initiative populaire du PS sur les crèches ne devrait pas passer la rampe au Conseil des Etats non plus. Les sénateurs devraient lui préférer un contre-projet indirect, déjà bien avancé au Parlement, qui prévoit d'introduire une nouvelle allocation de garde pour les enfants jusqu'à huit ans.

Climat

Une autre initiative de la gauche, celle pour un fonds climat, arrive au Conseil des Etats. Elle ne devrait pas avoir plus de succès. Le texte demande que la Confédération crée un fonds et l'alimente par un versement annuel de 0,5 à 1% du PIB jusqu'en 2050, soit entre 3,9 et 7,8 milliards de francs par an. Pour la commission préparatoire, créer un fonds en recourant à l'endettement n'est pas le bon moyen de développer une politique climatique susceptible de réunir une majorité.

Salaires

Après le National, le Conseil des Etats se penchera sur la primauté des conventions collectives de travail (CCT) étendues sur les salaires minimaux cantonaux. Sur demande du Parlement, le Conseil fédéral a élaboré à contre-coeur un projet visant à ce que les clauses des CCT, de force obligatoire et fixées au niveau fédéral, puissent être appliquées, même si elles fixent des salaires minimaux inférieurs à ceux inscrits dans les lois cantonales. Le camp bourgeois est favorable au changement. La commission préparatoire ne s'est pas encore prononcée.

Pollution aux PFAS

Alors que la pollution due aux polluants éternels (PFAS) est désormais reconnue comme généralisée en Suisse, le National va y consacrer une session extraordinaire lors de la première semaine. Diverses interventions sont sur la table de la Chambre du peuple.

Une motion du Conseil des Etats, soutenue par le Conseil fédéral, demande notamment de soutenir économiquement les exploitations agricoles dont les produits présentent des teneurs en PFAS trop élevées. La gauche et le PVL s'y opposent, estimant que la priorité doit être la lutte contre les PFAS, dangereux pour la santé et l'environnement. D'autres textes veulent en restreindre l'utilisation.

Banques

Le National discutera aussi d'une limitation des rémunérations dans le secteur bancaire. Le Conseil des Etats a soutenu de justesse en mars une motion de Jakob Stark (UDC/TG) demandant que les salaires dans le secteur bancaire ne dépassent pas trois à cinq millions de francs par an. La commission compétente du National n'en veut pas.

Divers

La Chambre du peuple se prononcera encore sur toute une série d'interventions, entre autres: l'aide aux médias et le partage de la redevance aux radios locales, la prévention des abus contre les enfants, le surendettement, les effectifs de l'armée, la fin de la FM ou encore une motion de commission réclamant de renoncer à l'interdiction des adoptions internationales, annoncée par le Conseil fédéral. Elle traitera encore de l'initiative fourrure et de celle sur l'argent liquide.

Le Conseil des Etats se penchera également d'une série de sujets variés, allant du retour du double nom de famille au rejet des actions en justice collectives, en passant par la fermeture de bureaux de poste ou la réglementation de l'aide au suicide.

Encore divisées sur le droit de recours des organisations environnementales, les Chambres doivent également boucler à la session d'automne le projet d'accélération des procédures pour la construction de centrales solaires, éoliennes et hydroélectriques. Elles devraient aussi accepter de prolonger le délai de 18 à 24 mois concernant les indemnisations en cas de RHT, afin de soutenir l'industrie suisse.