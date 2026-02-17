  1. Clients Privés
Chambre basse Non à l'initiative sur la neutralité en commission du National

ATS

17.2.2026 - 17:26

L'initiative sur la neutralité est en mauvaise posture sous la Coupole fédérale. Suivant le Conseil des Etats, la commission de politique extérieure du National la rejette, par 15 voix contre 10. Elle refuse aussi tout contre-projet.

L'initiative sur la neutralité a été déposée en avril 2024 (archives).
L'initiative sur la neutralité a été déposée en avril 2024 (archives).
sda

Keystone-SDA

17.02.2026, 17:26

L'initiative populaire «Sauvegarder la neutralité suisse», déposée par Pro Suisse et des membres de l'UDC, veut qualifier la neutralité helvétique de «perpétuelle et armée». Elle exige aussi que la Suisse n'adhère à aucune alliance militaire ou de défense. La collaboration avec de telles organisations doit être limitée au cas où la Confédération serait attaquée.

Le texte demande également que la Suisse ne participe pas aux guerres étrangères et ne prenne pas de sanctions économiques ou diplomatiques contre un Etat belligérant, sous réserve de ses obligations envers l'ONU. Berne doit faire usage de son statut neutre dans le cadre des bons offices.

Pas de définition rigide

Une définition rigide de la neutralité limiterait inutilement la marge de manœuvre de la Suisse en matière de politique extérieure, alors que la situation actuelle dans le monde est particulièrement incertaine, indiquent mardi les services du Parlement.

Selon la commission, la population est favorable à une interprétation pragmatique et souple de la neutralité, compte tenu des défis géopolitiques actuels. Et de défendre la pratique que mène la Suisse avec succès depuis de nombreuses années.

La commission est aussi opposée à un contre-projet direct. Le Conseil des Etats avait lui validé ce projet qui prévoit d'inscrire la neutralité dans la Constitution tout en préservant la pratique actuelle.

Une minorité est pour sa part favorable à l'initiative. Elle estime qu'une valeur fondamentale aussi importante que la neutralité doit être clairement définie dans la Constitution.

