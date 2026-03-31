Le week-end de Pâques est l'une des périodes les plus chargées de l'année en termes de trafic. Cela se ressent à l'aéroport de Zurich, sur les voies ferrées ainsi que sur les routes. Il existe toutefois des moyens de réduire le stress lié aux déplacements.

Les embouteillages de Pâques au Gothard sont un phénomène récurrent depuis des années. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

AFFLUENCE AUX AEROPORTS:

L'aéroport de Zurich s'attend à une affluence accrue de passagers pendant les fêtes de Pâques et les vacances de printemps. Environ 100'000 passagers sont attendus chaque jour pendant le week-end de Pâques, a indiqué l'aéroport dans un communiqué de presse. Les destinations les plus prisées sont Londres, Istanbul et Madrid.

De son côté, Genève Aéroport indique attendre entre 54'000 et 58'000 passagers par jour entre vendredi et lundi de Pâques. «C'est un trafic important, mais comme de tradition en dessous des nombreux week-ends de février et mars liés à la saison de ski», explique un porte-parole à Keystone-ATS.

UN DÉPART SANS ACCROCHAGE:

Pour un «départ agréable» en vacances, l'aéroport de Zurich recommande une «préparation minutieuse», qui implique, si possible, de s'enregistrer en ligne ou dès la veille au soir. Les passagers peuvent s'informer des dispositions en vigueur sur les sites web des compagnies aériennes.

L'aéroport conseille également d'enregistrer soi-même ses bagages et de créer ses étiquettes en scannant sa carte d'embarquement. Cela est possible dans toutes les zones d'enregistrement, au hall des arrivées 1 et dans la zone commerciale de l'aéroport sur le chemin menant à l'enregistrement.

Il est également conseillé de vérifier les règles relatives aux bagages avant de se rendre à l'aéroport, précise l'aéroport. En effet, tous les objets ne sont pas autorisés dans les bagages à main ou les bagages enregistrés. Les règles concernant le transport des batteries externes ont été partiellement renforcées ces derniers mois. Enfin, l'aéroport recommande de respecter les horaires d'arrivée, car des temps d'attente peuvent survenir.

Des indications que partage Genève Aéroport, qui dit rester «pleinement mobilisé pendant cette période d'affluence. Notre rôle est d'informer, orienter, coordonner et fluidifier». L'aéroport rappelle que les passagers sont invités à vérifier leur vol auprès de leur compagnie et à anticiper leur arrivée au terminal.

Gothard

ÉVITER LES EMBOUTEILLAGES DEVANT LE GOTHARD:

Les routes seront également très fréquentées et il faut s’attendre à des embouteillages, selon Viasuisse. En effet, Pâques commence plus tôt en 2026 que les deux dernières années, et 18 cantons ainsi que 12 Länder allemands entament simultanément leurs vacances de printemps à Pâques.

De nombreux voyageurs empruntent les axes direction du sud. Pour éviter les embouteillages au tunnel du Gothard, Viasuisse recommande de voyager entre dimanche et mercredi ou tôt le matin du Jeudi saint. Les cols ne constituent qu'une alternative partielle, car beaucoup d'entre eux sont encore fermés pour l'hiver. C'est notamment le cas du col du Gothard.

ENTAMER LE RETOUR TÔT:

Les voyageurs doivent entamer leur retour dès le dimanche de Pâques s'ils ne veulent pas se retrouver dans un gros embouteillage. Viasuisse prévoit des bouchons pouvant atteindre 10 kilomètres entre 12h00 et 20h00 le lundi de Pâques, avec des temps d'attente d'environ trois heures. Selon Viasuisse, le moment idéal pour voyager se situe en début de matinée après le lundi de Pâques.

Chemin de fer

VOYAGER EN TRAIN EN TOUTE DÉTENTE:

Avec un total de 27 trains supplémentaires entre le Jeudi saint et le lundi de Pâques, les CFF offrent plus de 70'000 places assises supplémentaires aux voyageurs. Ils souhaitent ainsi répondre à la demande accrue de trajets entre la Suisse alémanique et le Tessin, mais aussi vers l’Italie, a indiqué l'entreprise ferroviaire.

Les CFF ne peuvent toutefois pas exclure que certains trains soient très fréquentés. Il est donc conseillé de planifier son voyage à l’avance, de consulter l’horaire en ligne pour s’informer sur les trains supplémentaires et le taux de remplissage, de réserver ses places et de respecter l’obligation de réservation pour les vélos. Il est également possible d’expédier son vélo ou ses bagages de gare à gare ou de porte à porte.