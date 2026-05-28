Attaque au couteau en pleine heure de pointe à la gare de Winterthour, un Suisse de 31 ans a blessé trois hommes. Le porte-parole de la police revient sur les éléments dont disposent les autorités à ce stade de l’enquête.

Le porte-parole de la police cantonale, Roger Bonetti, a indiqué qu’au stade actuel de l’enquête, les blessures semblent être dues à une arme blanche. © no source

Rédaction blue News Petar Marjanović

Pas le temps ? blue News résume pour toi Un Suisse de 31 ans a blessé trois hommes à la gare de Winterthur.

Une personne a été grièvement blessée, deux moyennement.

Le motif n'est pas clair. La police enquête dans toutes les directions. Montre plus

Jeudi matin, à la gare de Winterthour, un homme a blessé trois personnes à l’arme blanche. Selon la police cantonale de Zurich, les faits se sont produits peu avant 8h30. Le suspect interpellé est un Suisse de 31 ans. Les trois victimes, également suisses, sont âgées de 28, 43 et 52 ans. Elles ont toutes été hospitalisées.

Dans une interview accordée à BRK News, le porte-parole de la police cantonale, Roger Bonetti, a indiqué qu’au stade actuel de l’enquête, les blessures sont dues à une arme blanche. Une personne a été grièvement blessée, deux autres présentent des blessures de gravité moyenne.

On ignore encore si les victimes ont été choisies au hasard ou si elles entretenaient un lien avec le suspect. Roger Bonetti a indiqué que cette question faisait précisément partie des investigations en cours. Les autorités n’ont, dans un premier temps, donné aucune indication sur les motivations du geste. «Le mobile de l’acte fait l’objet de l’enquête en cours», a fait savoir la police cantonale de Zurich, comme le rapporte blue News.

blue News et plusieurs autres médias rapportent que des témoins auraient entendu le cri «Allahu Akbar». À ce stade, la police n’a pas confirmé ces éléments de contexte. Dans l’interview, Roger Bonetti a indiqué que la police cantonale poursuivait ses investigations dans toutes les directions. Le motif reste indéterminé et, selon lui, aucune hypothèse ne peut être écartée pour l’instant.

Après son interpellation, l’homme est resté en garde à vue. Selon Roger Bonetti, il doit faire l’objet d’un relevé de traces avant d’être entendu sur les faits.

L’agression a entraîné un important déploiement de forces. Outre la police cantonale, la police municipale de Winterthour, la police des transports des CFF, les services de secours de l’hôpital cantonal de Winterthour ainsi que Schutz & Rettung Zürich sont intervenus. Plusieurs secteurs de la gare ont été bouclés, avant que les barrières ne soient levées aux alentours de midi.

Notice sur l’IA: cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.