«Nous n’avons pas interdit les étrangers!» : Porrentruy se défend de faire le jeu de la droite

Après l'interdiction de la baignade à Porrentruy, la ville jurassienne fait les gros titres jusqu'à Varsovie et Berlin. blue News a rencontré sur place des personnes qui s’insurgent contre les reproches et la récupération.

La petite piscine de Porrentruy ne laisse pas entrer les non-indigènes. blue News

Petar Marjanović, à Porrentruy Petar Marjanović

Pas le temps ? blue News résume pour toi A Porrentruy, depuis début juillet, seules les personnes domiciliées, travaillant ou ayant la nationalité suisse peuvent aller à la piscine en plein air. Une décision qui a fait sensation au niveau international.

Sur place, on découvre une population partagée entre frustration, compréhension et désir d'ordre. Beaucoup insistent sur ce point : Il ne s'agit pas de racisme, mais de respect et de manque de place.

Vendredi après-midi. Le soleil chauffe de plus en plus l'air au-dessus de la piscine en plein air de la petite ville jurassienne de Porrentruy et le thermomètre affiche 24 degrés. Une bonne semaine s'est écoulée depuis qu'une décision du conseil municipal a fait le tour des médias internationaux. Soudain, la petite ville du Jura s'est retrouvée au centre d'un débat qui s'est étendu jusqu'à Berlin, Paris et Varsovie.

Pourtant, sur place, on ne ressent pas la pression qui s’est abattue sur cette ville. Il y a plutôt dans l'air un sentiment difficile à saisir : un mélange d'agacement, de défi et de fatigue. «Nous sommes incompris de tous», peste la vendeuse du kiosque sur le chemin de la Piscine. «Nous sommes utilisés à des fins politiques», ajoute un client à la station-service d'en face.

Le trajet à pied de la gare à la piscine dure environ un quart d'heure. Il passe devant le kiosque, la station-service, un vendeur de tracteurs et un stand d'abricots sur un parking. Sur ce chemin, un homme a accepté de répondre à Blue News. Il est père, comme il le dit. Un type tranquille. «A Porrentruy, nous aimons les choses familiales. On se regarde et on choisit parfois des solutions simples».

«Les indigènes d'abord» : comment Porrentruy rejette la notion d'une «interdiction des étrangers".

Ce qui le dérange, ce n'est pas l'attention internationale. Celle-ci serait même bienvenue d'un point de vue touristique. Non, ce qui est bien plus grave, c'est ce que l'on fait de Porrentruy. Sa femme intervient et se met en colère. Elle tend une vidéo sur son téléphone portable qui montre, dit-elle, la piscine de Porrentruy bondée, chaotique, bruyante. «Mais ce n'est pas ici! Ce n'est pas du tout notre piscine!» La photo a été postée depuis un compte Instagram polonais.

La décision du conseil municipal du 2 juillet était clairement formulée: L'accès à la piscine en plein air est désormais réservé aux personnes qui habitent, travaillent ou disposent de la nationalité suisse. Il y a une exception pour les touristes* disposant d'une carte d'hôte. Ce qui a été présenté dans les médias comme une «interdiction des étrangers» est vu par de nombreux autochtones comme une décision pragmatique dans le sens de «les autochtones d'abord». Non pas par xénophobie, mais par nécessité.

Le conseil municipal ne veut plus que tous les frontaliers* aillent à la piscine. blue News

Vendredi midi, une femme âgée est assise à la buvette des bains, avec vue sur le bassin et le toboggan jaune. La femme de 71 ans engage la conversation avec blue News, en partageant une portion de frites et de nuggets au poulet.

Nous l’appellerons ici "Ruth" - elle préfère taire son vrai nom par crainte des «gloussements» dans la ville. Et parce que, comme elle dit, la presse étrangère a déjà une fois complètement sorti ses déclarations de leur contexte. «Je me suis renseignée et j'ai lu qu'un cinquième des gens, ici à Porrentruy, n'a pas de passeport suisse», dit-elle. «Il ne nous viendrait jamais à l'idée de les exclure. Ce sont nos voisins, nos amis!» Il ne saurait être question d'une «interdiction des étrangers», comme on le dit désormais partout - du moins pas de son point de vue.

Ce qui la préoccupe, ce sont plutôt d'autres choses : la décence. Le respect. Et le manque de place. «Quand il a fait très chaud en juin, c'était l'enfer ici», raconte-t-elle, «et beaucoup ne savaient tout bonnement pas se comporter - y compris nos propres garçons, d'ailleurs. Eux aussi manquent de bons modèles!»

Certains jeunes ne cherchent pas à se rafraîchir, mais à attirer l'attention. blue News

Une piscine en plein air pour Porrentruy plutôt que pour la grande région française

Ruth ne veut pas passer pour une raciste. Au contraire. Elle est en faveur d’une société ouverte, dit-elle. Mais aussi pour des règles claires, pour une sorte de règlement intérieur dans la commune. «Notre piscine est destinée à notre village. Si les piscines en plein air ferment en France et que tout le monde vient ensuite chez nous, ça n’est plus possible». Selon elle, les places de parking et les zones d’ombre sont limitées. «Si l'été caniculaire se mêle au machisme des réseaux sociaux, cela deviendra désagréable pour tout le monde».

Un coup d'œil aux alentours montre à quel point on peut vite se sentir à l'étroit ici : blue News compte environ 50 places de parking autour de la piscine en plein air. Ceux qui veulent s'y rendre le font généralement en voiture ou à vélo - il n'y a pas de liaison de bus digne de ce nom. L'ensemble de l'installation de Porrentruy, y compris les bassins et la pelouse, s'étend sur une surface estimée à un hectare. A titre de comparaison : la piscine en plein air du Letzigraben à Zurich s'étend sur environ trois hectares - et Zurich ne dispose pas d'une seule piscine, mais de pas moins de 15.

Il n'est donc pas étonnant que les jours de grande chaleur, il y ait des goulots d'étranglement... et des conflits. Le stress n'est pas seulement présent sur les places de parking, mais aussi dans la piscine elle-même. Cette année, la commune a prononcé plusieurs interdictions d'accès - pour cause de vulgarité, d'agressions contre le personnel, de dépassement des limites. Certains jeunes auraient même escaladé des clôtures. Le maître-nageur et la sécurité payée par la commune ont parfois été dépassés par les événements.

Le président de la commune justifie sa décision

Il n'a pas été possible de vérifier vendredi ce qui s'est exactement passé : La police cantonale n'a pas répondu aux demandes d'information. Et le canton a refusé de faire une déclaration. Malgré plusieurs tentatives, la présidente de la commune et la présidente du parlement municipal n'ont pas répondu aux demandes d'interview.

Les critiques ont été peu nombreuses, par exemple de la part de la jeunesse socialiste: la réglementation de la commune normalise les préjugés et fait «d'une partie de la population un bouc émissaire». Un membre de la JS a raconté qu'il n'avait pas pu aller à la piscine avec son ami français : «J'étais très mal à l'aise de devoir lui expliquer pourquoi ce n'était pas possible».

La buvette de la Piscine de Porrentruy sert également des nuggets de poulet et de la bière sur place. blue News

Le président de la commune, Philippe Eggertswyler (Centre), a toutefois souligné jeudi dans une longue interview à la radio suisse romande RTS que la mesure est, à son sens. juste, réfléchie et proportionnée. Un retrait n'est pas à l'ordre du jour. «Nous ne sommes pas xénophobes et cette mesure n'est pas raciste», a-t-il déclaré. «Mais nous devons protéger nos infrastructures». Une piscine en plein air pour 28'000 personnes dans la région d'Ajoie est différente qu’une infrastructure destinée aux 250'000 personnes de la France voisine, a-t-il ajouté.

La décision a été récupérée sur les réseaux sociaux. Des extrémistes de droite allemands ont célébré Porrentruy comme un modèle. Un représentant du Rassemblement national, le parti d'extrême droite de Marine Le Pen, a même fait le déplacement - et loué la démarche. Ruth secoue la tête. «Notre maire ne fait pas de politique Le Pen. Ceux qui prétendent cela ne nous connaissent pas».

Les non-indigènes ont toujours été désavantagés

Le fait que les non-résidents soient désavantagés dans les piscines suisses n'est cependant pas nouveau. Dans de nombreuses communes, les «autochtones» ont la priorité sur les offres de loisirs et de tourisme. Porrentruy connaissait aussi de telles règles depuis longtemps : ceux qui n'étaient pas «indigènes» payaient plus. Puis les paiements en euros ont été refusés. L'année dernière, la commune a introduit l'obligation de présenter une pièce d'identité. Les contrevenants étaient menacés d'une amende pouvant aller jusqu'à 5000 francs.

Les adultes non autochtones paient 12 francs à Porrentruy. Les autochtones (en français Indigène) seulement 7,50 francs. blue News

Mais tout cela n'a pas suffi, dit Ruth. "Cette année, c'était pire. Avec cette dynamique de groupe entre les voyous!» Elle ne dit pas cela avec haine, mais avec inquiétude. «Même nos propres jeunes voulaient se sentir particulièrement forts. Ce n'est pas un problème d'origine, mais d'éducation». Une jeune fille à la table voisine se retourne à ce moment-là et lance: «Les Talahons suisses sont bien pires!»

«Talahons» - c'est un terme péjoratif, généralement utilisé sur les réseaux sociaux germanophones pour désigner les jeunes hommes qui, en raison de leur comportement, de leur apparence ou de leur langue, sont associés à des migrants d'origine arabe. Des politiciens de l'AfD ont utilisé ce mot et affirmé que Porrentruy avait décrété une «interdiction des talahons».

Les piscines en plein air ne sont pas idylliques

Lorsque le journaliste explique cela à Ruth, elle répond sèchement : «Ceux qui veulent s'énerver ici n'ont pas besoin de ces talahons». Elle montre du doigt les enfants qui crient et sautent par-dessus les serviettes éponges des autres. Des adolescents qui sautent du mur dans le bassin en violation des règles. Peu après, une retraitée est touchée à la hanche par un ballon de football. Et un téléphone portable abandonné provoque l'émoi : Il sonne sans arrêt pendant près de cinq minutes - jusqu'à ce qu'un baigneur exaspéré l'éteigne sans hésiter.

La piscine de Porrentruy n'a pas seulement un maître-nageur, mais aussi plusieurs employés de sécurité. blue News

L'entretien montre clairement que celui qui cherche l'idylle dans un bain public ne le trouve que rarement. Une piscine est bruyante. Elle est vivante. Ruth dit : «En fait, c'est tout simplement le chaos normal d'une piscine. Parfois plus, parfois moins. Je l'accorde à tout le monde. Mais pas tous en même temps, s'il vous plaît. Ceux qui n'ont pas de piscine n'ont qu'à protester chez eux ou à lancer une initiative!»

A la question de savoir si la fréquentation des bains a toujours été aussi politique pour elle, Ruth rit. "Non. Mais on se fait du souci quand des gens du RN parlent de son propre village. Et quand les partisans d'Alice Weidel voient soudain Porrentruy comme un modèle pour leur image empoisonnée de l'homme».

Puis elle ajoute: «Au moins, je ne verrai pas ces deux dames dans ma Piscine à cause de l'interdiction». Lorsque Blue News la rectifie, pour dire qu'Alice Weidel a un appartement en Suisse et qu'elle pourrait sans doute venir, Ruth lève brièvement les yeux - et s’écrie: «Mince».

Notice sur l’IA: cet article a été traduis de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.