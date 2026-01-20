blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichés dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Les points forts du jour

WEF 2026 : Le président de la Confédération Guy Parmelin ouvre officiellement le Forum économique mondial (WEF) mardi à Davos (GR). D'autres têtes d'affiche, parmi lesquelles le président français Emmanuel Macron et la présidente de la commission européenne Ursula von der Leyen, s'exprimeront, alors que le président américain Donald Trump, vedette du forum, met la pression sur les Européens pour obtenir le Groenland.

CLIMAT : Le ministre suisse de l'environnement Albert Rösti présente mardi les arguments du Conseil fédéral contre l'initiative populaire du PS et des Vert-e-s pour un fonds climat, en votation le 8 mars. Le gouvernement critique un texte qui ne repose quasiment que sur des subventions et mettrait à mal les finances fédérales. L'initiative demande que la Confédération crée un fonds et l'alimente par un versement annuel de 0,5 à 1% du PIB jusqu'en 2050.

FISCALITÉ : Le comité référendaire contre la réforme de l'imposition individuelle des couples mariés lance mardi sa campagne en vue des votations du 8 mars. Le projet prévoit que les couples mariés soient imposés comme les couples non mariés et remplissent deux déclarations d'impôt distinctes. Le Centre, l'UDC, le PEV et l'UDF trouvent la réforme «compliquée, injuste et chère». L'alliance dénonce encore un «monstre bureaucratique».

GRAND CONSEIL VAUDOIS : Les députés vaudois diront mardi s'ils soutiennent ou non l'institution d'une commission d'enquête parlementaire (CEP) pour faire la lumière sur le système de bouclier fiscal. La demande a été déposée par Hadrien Buclin (Ensemble à gauche – POP), soutenu par la gauche et les Vert'libéraux. La droite devrait y être opposée et le vote s'annonce serré. L'été dernier, le rapport de l'expert François Paychère a montré que la pratique du bouclier fiscal a été non conforme à la loi entre 2009 et 2021 dans le canton de Vaud. Les partisans de la CEP aimeraient en savoir plus, alors que les opposants jugent que cela n'apporterait rien de nouveau.

TENNIS : La Suissesse Belinda Bencic entame mardi à Melbourne son parcours à l'Open d'Australie de tennis. Elle doit affronter la Britannique Katie Boulter, 113e joueuse mondiale, sur le coup de 09h00, heure suisse, dans le premier match programmé en session de nuit sur la Margaret Court Arena. La St-Galloise a remporté leurs deux premiers duels, le plus récent remontant au mois de septembre 2022.

FOOTBALL : La Ligue des champions de football reprend ses droits mardi, pour la première des deux soirées consacrées à la 7e journée de la phase de ligue. Premier du classement avec ses six succès en six matches, Arsenal se déplace à Milan pour y défier à 21h00 l'Inter des Suisses Yann Sommer et Manuel Akanji. Le club italien avait remporté ses quatre premiers matches, mais reste sur deux défaites. Le Borussia Dortmund d'un autre Suisse Gregor Kobel jouera, lui, à Londres, face à Tottenham, alors que l'AS Monaco du duo suisse Köhn/Zakaria se frottera au Real à Madrid.

Vu dans la presse

CHÔMAGE : L'ancienne conseillère nationale Isabelle Pasquier-Eichenberger (Vert-e-s/GE), sanctionnée par la caisse de chômage pour ne pas avoir anticipé sa non-réélection, a eu gain de cause au Tribunal fédéral, relatent mardi Le Courrier, l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt. Après sa non-réélection aux élections législatives fédérales d'octobre 2023, l'écologiste s'était inscrite au chômage à la fin de son mandat, mais avait écopé d'une suspension d'indemnités de neuf jours, pour ne pas avoir cherché activement un emploi alors qu'elle était en campagne électorale. La haute cour estime qu'un mandat politique «ne repose pas sur un contrat de travail de durée déterminée». Une éventuelle non-réélection ne permet en outre pas d'exiger qu'un candidat «renonce à l'exercice de ses droits politiques pour s'assurer d'un emploi convenable au terme de la période électorale en cours».

GROENLAND : Le Groenland appartient au Danemark et jouit d'un statut d'autonomie étendu, indique mardi le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) dans le Blick, l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung, la St. Galler Tagblatt, le Tages-Anzeiger, la Basler Zeitung, la Berner Zeitung et le Bund, en réponse aux revendications territoriales du président américain Donald Trump sur l'île arctique. «Toute modification de ce statut nécessite l'accord du Danemark et du Groenland. Les règles de la charte des Nations unies, telles que l'interdiction du recours à la force et l'interdiction d'intervention, s'appliquent dans le monde entier», précise le DFAE.

DIPLOMATIE : L'ordre mondial sous l'influence du président américain Donald Trump n'est plus «fondé sur des règles», estime mardi dans la Neue Zürcher Zeitung le ministre suisse des affaires étrangères Ignazio Cassis. «Nous devons reconnaître que nous [...] vivons [...] dans un désordre fondé sur des règles», ajoute-t-il. «Les États-Unis sont actuellement les architectes du monde et nous sommes tous concernés, la Suisse par exemple en matière de droits de douane». Seule éclaircie dans un ciel sombre, le siège de la Suisse au Conseil de sécurité de l'ONU et la présidence de l'OSCE sont la preuve que l'on se bat encore pour un ordre fondé sur des règles, poursuit le conseiller fédéral.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2025) : Donald Trump prête serment pour la deuxième fois en tant que président des Etats-Unis d'Amérique.

- Il y a un an (2025) : décès du réalisateur français Bertrand Blier, à l'âge de 85 ans (Les Valseuses», «Buffet Froid», «Tenue de soirée").

- Il y a 5 ans (2021) : le démocrate Joe Biden prête serment comme 46e président des Etats-Unis.

- Il y a 30 ans (1996) : Yasser Arafat est élu président de l'autorité palestinienne.

- Il y a 75 ans (1951) : une avalanche s'abat sur le village d'Andermatt (UR), faisant treize morts. Au total, 91 personnes sont tuées en Suisse dans des avalanches en janvier et février de cette année-là.

- Il y a 75 ans (1951) : naissance du comédien bernois Patrick Frey ("Je m'appelle Eugen», «Katzendiebe").

- Il y a 75 ans (1951) : naissance du bassiste britannique Ian Hill, cofondateur du groupe de heavy metal Judas Priest.

- Il y a 80 ans (1946) : naissance du réalisateur américain David Lynch ("Elephant Man», «Blue Velvet», «Mulholland Drive», «Lost Highway"). Il est décédé le 15 janvier 2025.

- Il y a 90 ans (1936) : Edouard VIII est couronné roi d'Angleterre, succédant à son défunt père George V.

Le dicton du jour

«À la Saint-Sébastien, l'hiver reprend, ou se casse les dents».