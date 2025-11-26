  1. Clients Privés
Administration – GE Nouveau directeur pour le fisc genevois en janvier

ATS

26.11.2025 - 15:14

A Genève, l'Administration fiscale cantonale sera dirigée dès janvier par Frédéric Vallat. Agé de 58 ans, il a été nommé mercredi par le Conseil d'Etat. Il succèdera à Charlotte Climonet, qui aura passé près de cinq ans à la tête du fisc genevois.

A Genève, l'Administration fiscale cantonale sera dirigée dès janvier par Frédéric Vallat. Agé de 58 ans, il a été nommé mercredi par le Conseil d'Etat (illustration).
ATS

Keystone-SDA

26.11.2025, 15:14

Frédéric Vallat est titulaire de diplômes en sciences politiques et d'expert-comptable, a précisé le gouvernement dans un communiqué. Il a dirigé les finances de MSF Suisse de 2004 à 2011, puis le département de la cohésion sociale de la Ville de Genève jusqu'en 2021, avant de devenir directeur administratif et financier du Groupement intercommunal pour le service d'incendie et de secours.

Son parcours professionnel témoigne d'une solide expérience alliant rigueur financière et dimension humaine, relève le Conseil d'Etat. S'y ajoute une grande connaissance du service public genevois.

