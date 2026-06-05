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Médias Maxime Siggen sera le rédacteur en chef de Canal9 dès le 1er août

ATS

5.6.2026 - 16:15

Maxime Siggen reprendra le poste de rédacteur en chef de Canal9 dès le 1er août prochain. Il remplacera Frédéric Filippin, dont il est actuellement l'adjoint, à la tête de la télévision régionale valaisanne.

Maxime Siggen (ici en 2009) sera le nouveau rédacteur en chef de Canal9 (archives).
Maxime Siggen (ici en 2009) sera le nouveau rédacteur en chef de Canal9 (archives).
ATS

Keystone-SDA

05.06.2026, 16:15

05.06.2026, 16:23

Maxime Siggen sera «responsable de la ligne éditoriale et du développement de l'offre rédactionnelle dans la partie francophone du canton», indique vendredi Canal9 dans un communiqué. Son prédécesseur, Frédéric Filippin, se consacrera «pleinement au domaine spécialisé de la politique.»

La chaîne annonce d'autres changements dans sa structure pour le 1er août. Un poste de direction des programmes est notamment créé. Il revient à Zora Matter, laquelle sera responsable de la conception, de la planification et du développement de l'ensemble des programmes.

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