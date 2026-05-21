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CFF Nouvel horaire 2027:  trois TGV par jour pour Paris au départ de Lausanne

ATS

21.5.2026 - 09:57

Le projet d'horaire 2027 introduit des améliorations ponctuelles pour les pendulaires. Mais il propose surtout de meilleures liaisons vers Paris au départ de Lausanne. Le nouvel horaire doit entrer en vigueur le 13 décembre 2026.

Le projet d'horaire CFF 2027 prévoit à nouveau trois TGV par jour pour Paris au départ de Lausanne (archives).
Le projet d'horaire CFF 2027 prévoit à nouveau trois TGV par jour pour Paris au départ de Lausanne (archives).
ATS

Keystone-SDA

21.05.2026, 09:57

21.05.2026, 10:03

A partir du 5 avril 2027, trois TGV circuleront à nouveau quotidiennement dans chaque direction de Lausanne à Paris via Genève.

En outre, une nouvelle offre entre Genève et Lyon permettra de gagner 10 minutes sur le parcours, indiquent jeudi les CFF. Ce nouveau train circulera une fois par jour et par direction en semaine et deux fois par jour le week-end, ce qui permettra des correspondances attrayantes vers le sud de la France.

Selon un rapport. L'accident dans le tunnel du Gothard en 2023 aurait pu être évité

Selon un rapportL'accident dans le tunnel du Gothard en 2023 aurait pu être évité

En Suisse, Orbe sera connectée au RER Vaud dans le courant de 2027. Dans la région de Genève, certains trains des lignes L1, L5 et L6 se verront renforcés avec une seconde rame.

Et suite aux expériences positives du Verbier Express, les CFF mettent en place tous les week-ends un horaire qui permettra de rejoindre la montagne depuis Genève-Aéroport.

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