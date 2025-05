Nouvel horaire CFF : les Romands peuvent se réjouir !

Le changement d'horaire des CFF de décembre prochain apportera des améliorations de l’offre pour les Romands dans les liaisons avec le Nord-Ouest de la Suisse et dans le trafic régional vaudois et jurassien. La liaison directe entre Bâle et Lausanne fait son retour.

L’horaire 2026 des CFF verra le retour de la liaison directe entre Bâle et Lausanne, via le pied du Jura et Delémont (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Les travaux de construction d’une double voie entre Grellingue (BL) et Douquinge (BL) se terminent en septembre 2025, indiquent mercredi les CFF. La mise en service de cette nouvelle infrastructure signifie une importante amélioration de l’offre sur l’axe Suisse romande–Bâle.

Avec le changement d’horaire, la cadence à la demi-heure sera introduite entre Bienne, Delémont et Bâle. Le nouvel horaire rétablit la liaison directe entre Bâle et Lausanne: un train IC 51 par heure et par sens reliera Lausanne et Bâle, via le Pied du Jura et Delémont.

En trafic régional, sur le RER Vaud, les lignes R1 et R2 Grandson–Lausanne–Cully seront prolongées jusqu’à Bex, avec des trains à deux étages. Les lignes R3 et R4 Vallorbe/Le Brassus–Le Day–Lausanne circuleront jusqu’à Vevey au lieu de Bex, ce qui permet d’augmenter la capacité entre Lausanne et Vevey, et jusqu’à Bex.

Dans le Jura, la première étape du Réseau Express Régional jurassien prend forme. Elle prévoit une liaison par heure entre Delémont et Delle, ainsi qu’entre Delémont et Bonfol, complétée par une liaison par heure entre Porrentruy et Delle, ainsi qu’entre Porrentruy et Bonfol. Il sera donc possible de voyager entre Bonfol et Delémont sans changement une fois par heure.

Travaux en 2026 aussi

Les travaux de maintien des installations ferroviaires agendés en 2026 partout en Suisse - y compris en Suisse romande -, nécessiteront des mesures particulières, avertissent les CFF. La majorité de ces travaux n’auront toutefois aucun impact sur le trafic.

Dans le canton de Vaud, entre Puidoux et Grandvaux, le renouvellement de voies impliquera le trafic sur voie unique entre janvier et juin 2026. Les lignes impactées seront les S40, S41, R7 à R9.

Par ailleurs, la modernisation de la ligne de la Broye se poursuivra entre Payerne et Morat, avec des trains remplacés par des bus du 30 mai 2026 au 18 juillet 2026. Pour le Jura et Jura bernois, la ligne Sonceboz-Sombeval–Moutier sera fermée entre septembre 2026 et septembre 2027 pour être totalement renouvelée. Des bus de remplacement sont prévus.

En trafic international, la relation Lausanne−Marseille sera reconduite en 2026 avec un train quotidien entre le 27 juin et le 16 août 2026. La circulation de ce train sera élargie du printemps à l’automne (avril à novembre), du jeudi au lundi, précise le communiqué. D’autres modifications doivent intervenir dans le trafic international au départ de Genève et de Lausanne.

Le changement d’horaire devrait entrer en vigueur le 14 décembre prochain. L’Office fédéral des transports (OFT) met en consultation le projet d’horaire du 23 mai et jusqu'au 9 juin. Les services cantonaux chargés des transports publics examinent les requêtes et, le cas échéant, en tiennent compte ou les intègrent à la planification des horaires des années suivantes, est-il précisé.