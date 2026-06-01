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Violences domestiques La Confédération renforce sa campagne et met en avant le 142

ATS

1.6.2026 - 09:00

La Confédération lance une nouvelle campagne nationale contre les violences domestiques, sexuelles et de genre. La deuxième étape de cette campagne met l'accent sur les aides aux victimes, notamment grâce au numéro 142, annonce lundi le gouvernement.

Depuis le 1er mai, la Confédération a ouvert une ligne téléphonique, le 142, pour aider les victimes de violences domestiques (photo d'illustration),
Depuis le 1er mai, la Confédération a ouvert une ligne téléphonique, le 142, pour aider les victimes de violences domestiques (photo d'illustration),
ATS

Keystone-SDA

01.06.2026, 09:00

01.06.2026, 09:01

L'objectif de ce deuxième volet de la campagne nationale, lancée par la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider en novembre 2025, est de «faire connaître à un large public les messages de prévention et les offres d’aide existantes», note le Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes (BFEG). Le numéro 142 pour l'aide aux victimes est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, depuis le 1er mai.

Cette campagne est soutenue par la Confédération, les cantons ainsi que par de nombreuses communes et organisations de la société civile. L’augmentation de budget décidée par le Parlement fin 2025 a permis d’élargir la portée de la campagne, ajoute le communiqué.

Deux nouveaux visuels complèteront les six sujets de la première étape, ajoute le BFEG. L’un d'eux est consacré aux enfants exposés à la violence domestique et l’autre à la surveillance numérique. Ces sujets feront l’objet d’une campagne d’affichage dans toute la Suisse et des flyers seront disponibles en 13 langues, «pour toucher le plus grand nombre de personnes possibles».

En 2025, la police a enregistré 22'000 infractions dues à la violence domestique. Dans le domaine de la violence domestique, 34 homicides ont été enregistrés en 2025, parmi ces victimes, 21 ont été tuées dans le cadre d’une relation de couple actuelle ou passée, dont 19 femmes et 2 hommes.

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