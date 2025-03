Divinum revient à Morges du 26 au 31 mars pour une 8e édition. Plus de 150 caves et domaines seront présents, et plus de 1300 crus seront à déguster.

Morges accueille une nouvelle édition de Divinum (photo d'illustration). ATS

Keystone-SDA ATS

Après avoir accueilli 18'500 personnes l'an dernier, les organisateurs disent vouloir atteindre la barre des 20'000 visiteurs. La manifestation s'étend sur 5000 m2 au Parc des sports.

Par rapport aux années précédentes, l'espace d'accueil a notamment été agrandi. Des fontaines à eau ont été ajoutées et l'offre de restauration a été élargie. A noter aussi que, pour la première fois, le salon accueille un stand de vins désalcoolisés.

L'objectif de Divinum reste, lui, inchangé: «mettre en valeur le patrimoine viticole, en offrant aux vignerons et au public la possibilité de se rencontrer», écrivent les organisateurs dans leur communiqué.

Le Piémont est l'invité d'honneur de cette édition. Douze caves de la région présenteront plus de 50 références, dont les renommés Barbaresco, Barbera, Moscato et autre Nebbiolo.

Diverses animations seront aussi proposées au public. Samedi et dimanche, deux ateliers de dégustations gratuits seront animés par Label Or Terravin et deux autres par la Maison des Vins de la Côte.