L’ensemble du secteur des soins en Suisse se dote d'une nouvelle faîtière nationale, le Conseil suisse des soins. Organe directeur d’alliance care, il s'est réuni vendredi pour la première fois. Il est composé de douze associations professionnelles du secteur.

Des conditions de travail insuffisantes et une pénurie persistante de personnel continuent de peser sur le secteur (image prétexte).

Parmi les missions principales du Conseil suisse des soins figurent la coordination nationale et la mise en réseau des acteurs et actrices des soins, la promotion de la collaboration au sein de la branche ainsi que la défense des intérêts politiques, indique alliance care dans un communiqué.

Cinq ans après l’adoption de l’initiative sur les soins infirmiers, les problèmes urgents du secteur de la santé sont loin d’être résolus, estime alliance care. Des conditions de travail insuffisantes et une pénurie persistante de personnel continuent de peser sur le secteur.

Alliance care rassemble environ 25'000 membres dans toute la Suisse et compte parmi les plus grandes organisations du secteur de la santé.