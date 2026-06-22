À l’occasion de son 30e anniversaire, blue News se présente sous un nouveau visage. Derrière cette évolution visuelle se cache surtout une toute nouvelle infrastructure technique, qui rend la plateforme plus rapide, plus claire et prête pour l’avenir.

blue News s’affiche dès aujourd’hui avec un logo anniversaire et un nouveau design.

Merci pour votre fidélité ! blue News change de dimension: bienvenue dans les 30 prochaines années

Chères lectrices, chers lecteurs,

En septembre, blue News fêtera ses 30 ans. Nous profitons de cet anniversaire pour ouvrir un nouveau chapitre : dès aujourd’hui, notre site internet et notre application arborent un nouveau look.

Ces derniers mois, nous avons travaillé en coulisses pour simplifier, optimiser et faire évoluer notre plateforme. Il ne s’agit pas d’une révolution visuelle, mais d’une amélioration sensible : une interface plus claire, plus moderne et plus facile à utiliser.

Les contenus sont désormais plus simples à trouver, la navigation est plus intuitive et dynamique, et l’expérience de lecture gagne en fluidité et en confort.

Du tracteur à la Ferrari !

La plus grande nouveauté se trouve toutefois sous le capot. À partir d’aujourd’hui, nous fonctionnons avec un tout nouveau système de gestion de contenu (CMS). Pour l’illustrer simplement : nous sommes passés du tracteur à la Ferrari.

Vous le remarquerez immédiatement grâce à des temps de chargement plus rapides et une expérience plus fluide. Cette évolution nous permet également de poser les bases nécessaires pour continuer à développer blue News au cours des prochaines années : nouvelles fonctionnalités, gestion plus intelligente des contenus et davantage de flexibilité dans leur présentation.

Bluewin Mail continue lui aussi d’évoluer

Grâce à la connexion via le système Swisscom Login, qui a fait ses preuves, l’utilisation de l’application est désormais encore plus sécurisée.

Parallèlement, l’application Bluewin Mail intègre sur smartphone de nombreuses fonctionnalités que les utilisateurs connaissent déjà via la version pour ordinateur. La gestion des e-mails en déplacement devient ainsi plus simple et plus pratique que jamais.

Autrement dit : nous sommes prêts pour les 30 prochaines années. Et nous espérons les vivre à vos côtés.

Voici les principales nouveautés La navigation a été entièrement repensée ; l’ancien menu à trois branches, composé des rubriques Actualités, Divertissement et Sport, a été remplacé

De nouveaux points de navigation dynamiques mettent davantage en avant les sujets les plus importants ou les plus discutés.

De nouveaux groupes thématiques et domaines prioritaires offrent une meilleure vue d’ensemble et facilitent l’orientation, notamment pour les actualités de dernière minute, les grands événements sportifs ou les dossiers en cours.

Les fils d’actualité en direct ont été remaniés : ils sont désormais plus clairs et se chargent plus rapidement.

Grâce à Swisscom Login, l’application Bluewin Mail gagne en sécurité et intègre de nombreuses fonctionnalités de l’application de bureau sur smartphone.

Nous renforçons encore notre position de plateforme sportive numérique et de « Home of Football ». Un nouveau centre en direct, des live tickers enrichis, davantage de statistiques, de résultats et de formats vidéo permettent de suivre l’actualité sportive plus rapidement, plus directement et au plus près de l’action.

De nouveaux formats et espaces dédiés à la vidéo offrent une expérience plus immersive et de nouvelles possibilités en matière de storytelling et d’expérience utilisateur.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec cette nouvelle expérience de lecture.

Vos retours sont les bienvenus à tout moment. Si vous avez des questions sur le nouveau design ou si vous ne retrouvez plus certains contenus, n’hésitez pas à nous écrire à : user.feedback@blue.ch