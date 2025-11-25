  1. Clients Privés
«Du fric pour le service public!» Nouvelle journée d'action de la fonction publique vaudoise

ATS

25.11.2025 - 18:46

Une nouvelle journée de mobilisation des employés des services publics et parapublics vaudois a eu lieu mardi. Elle a donné lieu à des grèves dans de multiples établissements scolaires et à diverses actions.

Des personnes manifestent devant le département de Frédéric Borloz lors d'une journée d'action et de grève du secteur de la fonction publique du canton de Vaud ce mardi 25 novembre 2025 à Lausanne.
Des personnes manifestent devant le département de Frédéric Borloz lors d'une journée d'action et de grève du secteur de la fonction publique du canton de Vaud ce mardi 25 novembre 2025 à Lausanne.
KEYSTONE

Keystone-SDA

25.11.2025, 18:46

La journée a démarré dès 08h30, devant le Grand Conseil, avec quelque 500 manifestants venus «accueillir» les députés qui doivent entamer, la semaine prochaine, les débats sur le budget 2026. Ce projet de budget suscite la colère en raison de ses 305 millions de mesures d'économies.

«Du fric, du fric, pour le service public!», ont notamment scandé les manifestants. Brandissant de nombreuses pancartes, plusieurs simplement barrées d'un «non», les participants au rassemblement ont sifflé la plupart des députés qui entraient dans le Parlement.

Diverses actions se sont déroulées durant la journée dans la capitale vaudoise. Des rassemblements ont notamment eu lieu devant les bureaux des conseillers d'Etat Frédéric Borloz et Isabelle Moret.

En début d'après-midi, une pétition contre les économies prévues spécifiquement à l'Université de Lausanne (UNIL) et munie de 3603 signatures a été remise à la présidence du Grand Conseil.

«Opposition ferme» exprimée. Une pétition contre les coupes à l'Université de Lausanne

«Opposition ferme» expriméeUne pétition contre les coupes à l'Université de Lausanne

Nouveaux secteurs mobilisés

Comme mardi dernier, plusieurs lieux de travail étaient mobilisés, notamment dans le domaine de la santé et du social. «Le nombre d'endroits mobilisés s'est élargi à de nouveaux secteurs en grève, comme les archives cantonales ou les centres d’accueil MalleyPrairie», s'est réjouie la présidente du syndicat SSP-Vaud, Cora Antonioli, auprès de Keystone-ATS.

C'est toutefois dans les écoles que le mouvement de grève était le plus répandu. «Dans l'enseignement obligatoire, on peut estimer à plus d'un tiers environ la proportion des employés de l'Etat de Vaud qui ont fait grève, mardi matin, mardi après-midi ou mercredi matin», a indiqué un porte-parole du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF). Les situations variaient toutefois fortement d'un établissement à l'autre et un accueil à l'école était prévu dans tous les cas, a-t-il précisé.

Une assemblée générale unitaire des employés de la fonction publique et du secteur parapublic, dès 18h30 au collège de Béthusy à Lausanne, devait clore la journée. «Nous allons décider de la suite à donner au mouvement. Vu le niveau de mécontentement et de craintes suscités par ces coupes, nous allons continuer. Reste à voir sous quelle forme et quelle intensité», a expliqué Cora Antonioli.

Vaud. Début de la journée de grève contre les coupes budgétaires

VaudDébut de la journée de grève contre les coupes budgétaires

Troisième manifestation mercredi

Dans tous les cas, une nouvelle journée de grève et mobilisation aura lieu mercredi. Le DEF estime qu'environ deux tiers des établissements de l'enseignement obligatoire seront touchés, de nouveau avec de fortes variations.

Une manifestation est prévue en soirée dans les rues de Lausanne. «Nous allons répéter notre message: nous voulons pouvoir négocier avec le Conseil d'Etat», a déclaré la présidente du SSP-Vaud.

Une première manifestation contre les coupes budgétaires avait réuni plus de 10'000 personnes au début octobre. Mardi dernier, une partie du secteur public s'était mis en grève et la manifestation en soirée avait réuni plusieurs milliers de personnes. Les syndicats estimaient le nombre de manifestants à 25'000 et la police à 16'000.

Le gouvernement vaudois a présenté le 24 septembre son projet de budget 2026, qui prévoit un déficit de 331 millions de francs et 305 millions de mesures d'économies. Ces dernières comprennent notamment 165 millions de coupes dans les subventions. Le personnel de l'Etat est, lui aussi, directement concerné avec notamment une «contribution de crise» de 0,7% du salaire brut en 2026 sur les classes salariales de 6 à 18.

