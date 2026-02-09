Le réseau Viva d'offre de soins intégrés, opéré notamment par la chaîne de cliniques Swiss Medical Network et la caisse maladie Visana, comptera dès septembre un nouveau pôle en région bernoise.

Le réseau Viva d'offre de soins intégrés est notamment opéré par la chaîne de cliniques Swiss Medical Network. (archive)

Pôle santé Nouvelle offre de soins intégrés dans la région de Berne

Le nouveau centre comptera neuf cabinets médicaux, pour 28 praticiens reconnus, ventilés entre les communes de Zollikofen, Ostermundigen, Bümpliz ou encore Ittigen.

Le Bärn-Netz comprendra aussi l'association Siloah, spécialisée dans la gériatrie et les soins à domicile, a indiqué lundi la filiale d'Aevis dans un communiqué.

L'offre Viva compte déjà trois centres de soins intégrés: le Réseau de l'Arc dans le Jura, Rete Sant'Anna dans le Tessin et Aare-Netz, étalé sur les cantons d'Argovie, Lucerne et Soleure.