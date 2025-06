L'Alliance Stop-F35 demande au Conseil fédéral d'interrompre immédiatement l'achat de l'avion de combat américain. Elle a remis une pétition forte de 42'500 signatures alors que le Parlement, qui doit se prononcer prochainement sur des demandes similaires, peut faire le premier pas.

Un avion de combat de type F-35 de l'US Air Force décolle de la base aérienne américaine de Spangdahlem pendant l'exercice de l'armée de l'air "Air Defender 2023". Boris Roessler/dpa

Keystone-SDA ATS

Il n'est pas trop tard pour prendre la bonne décision, écrit mardi l'alliance dans laquelle on trouve le PS, les Vert-e-s, Campax et le GSsA. Et de dénoncer «la dépendance vis-à-vis des Etats-Unis que nous avons contractée avec l'achat de ce jet; elle est et reste indécente», précisent-ils.

Et après l'élection de Donald Trump, il est devenu encore plus évident à quel point une dépendance vis-à-vis des Etats-Unis en matière de politique de sécurité est dévastatrice, selon l'Alliance Stop-F35, qui dit représenter une majorité de la population. Dans un sondage représentatif publié par le Tages Anzeiger, plus de 80% des personnes interrogées s'opposent à l'achat de l'avion de combat F-35, illustre-t-elle.

Berne a signé en 2022 un contrat d'achat de 36 jets de combat de type F-35 A avec le constructeur américain Lockheed Martin pour un montant d'un peu plus de six milliards de francs. Les avions doivent être livrés à partir de 2027 jusqu'en 2030 et remplacer la flotte actuelle de F/A-18 Hornet et de F-5 Tiger.