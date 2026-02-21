Droits de douaneNouvelle taxe américaine : les entreprises suisses dans l’incertitude.
21.2.2026 - 13:35
Les entreprises suisses sont dans le flou après l'annonce de Donald Trump d'un nouveau droit de douane mondial de 10%. Elles ne savent pas quel taux leur sera imposé, estime John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement à la banque Cité Gestion.
Le taux imposé à la Confédération était jusqu'ici de 15%. Les 10% annoncés par le président américain constituent «une nouvelle base générale. Mais on ne sait pas si on aura une coexistence des deux taxes. Ou si les 10% vont remplacer les 15%, mais (avec la possibilité que) d'autres taxes soient ajoutées après», souligne l'expert samedi sur les ondes de la RTS.