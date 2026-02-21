  1. Clients Privés
Droits de douane Nouvelle taxe américaine : les entreprises suisses dans l’incertitude.

ATS

21.2.2026 - 13:35

Les entreprises suisses sont dans le flou après l'annonce de Donald Trump d'un nouveau droit de douane mondial de 10%. Elles ne savent pas quel taux leur sera imposé, estime John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement à la banque Cité Gestion.

Après l'annonce d'une nouvelle taxe douanière faite vendredi par Donald Trump, les entreprises suisses ne savent pas sur quel pied danser.
Après l'annonce d'une nouvelle taxe douanière faite vendredi par Donald Trump, les entreprises suisses ne savent pas sur quel pied danser.
ATS

Keystone-SDA

21.02.2026, 13:35

21.02.2026, 13:48

Le taux imposé à la Confédération était jusqu'ici de 15%. Les 10% annoncés par le président américain constituent «une nouvelle base générale. Mais on ne sait pas si on aura une coexistence des deux taxes. Ou si les 10% vont remplacer les 15%, mais (avec la possibilité que) d'autres taxes soient ajoutées après», souligne l'expert samedi sur les ondes de la RTS.

En vigueur dès mardi. Trump annonce avoir signé le décret fixant les droits de douane à 10%

En vigueur dès mardiTrump annonce avoir signé le décret fixant les droits de douane à 10%

«C'est très difficile à lire», renchérit Philippe Cordonnier, responsable romand de la faîtière Swissmem. La Cour suprême n'a pas donné «toutes les clés» pour interpréter sa décision.

Pour le responsable, il est «absolument indispensable» d'arriver à un accord négocié entre Berne et Washington «une base sur le long terme».

