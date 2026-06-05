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Drame de Crans-Montana Nouvelles charges à l'encontre de Jessica Moretti

ATS

5.6.2026 - 14:34

Les procureures en charge de l'enquête sur le drame de Crans-Montana retiennent de nouvelles charges à l'encontre de Jessica Moretti. La co-propriétaire du bar «Le Constellation» est désormais aussi prévenue de faux dans les titres.

La co-propriétaire du bar «Le Constellation» est désormais aussi prévenue de faux dans les titres.
La co-propriétaire du bar «Le Constellation» est désormais aussi prévenue de faux dans les titres.
KEYSTONE

Keystone-SDA

05.06.2026, 14:34

Révélée par la RTS, l'information a été confirmée par des avocats aux médias présents vendredi à Sion, où Jacques et Jessica Moretti sont auditionnés.

Cette nouvelle inculpation serait liée à la présentation d'une fausse facture de la mousse du bar, qui a pris feu durant la nuit du Nouvel an. Selon la RTS, cette modification de la facture pourrait être liée à des raisons fiscales et n'aurait donc pas de lien direct avec le drame du 1er janvier.

Drame de Crans-Montana. Audition de confrontation entre Jacques et Jessica Moretti

Drame de Crans-MontanaAudition de confrontation entre Jacques et Jessica Moretti

Document «douteux»

«On s'y attendait un petit peu. C'est vrai que le document qui avait été produit dans le cadre de l'enquête paraissait douteux. Donc, il y avait des explications qui devaient être données», a réagi Nicolas Mattenberger, l'un des avocats des parties civiles.

Il ne s'agit «pas de n'importe quelle facture, en plus, mais d'une facture en lien avec la provenance de la mousse», a ajouté son confrère Romain Jordan. «A partir de quand va-t-on avoir des déclarations un tant soit peu sincères sans nous produire des documents faux? (...) Où est le respect des victimes?», a-t-il encore réagi.

Comme les 13 autres prévenus dans cette affaire, Jessica Moretti était déjà inculpée d'homicide par négligence, d'incendie par négligence, de lésions corporelles graves par négligence. Son audition, tout comme celle de son mari, se poursuit vendredi après-midi et devrait durer jusqu'en soirée.

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