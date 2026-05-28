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Moyen-Orient Nouvelles frappes américaines dans le sud de l'Iran

ATS

28.5.2026 - 03:13

Les drones iraniens abattus représentaient une menace, affirment des responsables américains (archives).
Les drones iraniens abattus représentaient une menace, affirment des responsables américains (archives).
ATS

L'armée américaine a abattu quatre drones iraniens et mené des frappes sur une base au sol dans le sud du pays, a fait savoir mercredi soir un responsable américain. C'est la deuxième opération américaine de ce type cette semaine.

Keystone-SDA

28.05.2026, 03:13

28.05.2026, 03:22

«Ces actions étaient mesurées, uniquement défensives et menées avec l'intention de maintenir le cessez-le-feu», a affirmé un responsable américain sous le couvert de l'anonymat.

Quatre drones d'attaque qui représentaient une «menace autour du détroit d'Ormuz» ont été abattus, a-t-il affirmé. L'armée américaine a aussi frappé «une station de contrôle au sol à Bandar Abbas qui menaçait de lancer un cinquième drone».

Les médias iraniens avaient auparavant rapporté que trois fortes explosions avaient été entendues près de Bandar Abbas vers 01h30 jeudi.

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