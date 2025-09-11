De nouvelles prescriptions doivent aider à garantir la sécurité du fret ferroviaire en Suisse. L'objectif est d'éviter un nouvel accident comme celui survenu dans le tunnel de base du Gothard en 2023.

L'objectif est d'éviter un nouvel accident comme celui survenu dans le tunnel de base du Gothard en 2023 (archives). sda

Keystone-SDA ATS

Une mesure centrale prescrit un diamètre minimal pour certaines roues, indique jeudi l'Office fédéral des transports (OFT) dans un communiqué. Les types d’essieux concernés circulant en Suisse doivent dorénavant avoir un diamètre d’au moins 864 millimètres, alors qu’au niveau européen, la valeur actuelle est de 860 millimètres.

Concernant la maintenance des wagons, l'OFT ordonne des intervalles plus courts et systématiques entre les contrôles techniques. Suivant le type de semelles de frein et le diamètre des roues, le contrôle doit être effectué après 50'000 ou 200'000 kilomètres.

Celui-ci comprend l'inspection visuelle de l'ensemble de la roue et de son diamètre minimum. Les entreprises chargées de la maintenance doivent aussi vérifier si les roues ont subi une surcontrainte thermique ou présentent d'autres dommages. La roue est enfin soumise à un test acoustique afin d'identifier les défauts.

A l’avenir, chaque wagon devra être accompagné d'un certificat valable attestant du dernier contrôle technique effectué. Les entreprises ferroviaires pourront ainsi vérifier si un wagon a été correctement contrôlé avant de l'intégrer à un train circulant en Suisse.

Sensibiliser le personnel

Les détenteurs de véhicules sont invités par l'OFT à n'utiliser que des types d'essieux modernes moins sensibles aux problèmes de surchauffe et de fissure. De plus, les roues doivent porter un marquage indiquant si elles ont déjà subi une surchauffe.

Le personnel des entreprises de transport doit également être sensibilisé. Les conducteurs de locomotive doivent par exemple davantage adapter leur conduite afin d'éviter la surchauffe des roues. Lorsque l'exploitation le permettra, il s'agira d'effectuer un test acoustique au départ du train.

Cavalier seul

Si des entreprises étrangères désirent faire circuler des trains de marchandises à travers la Suisse, elles devront prouver que chaque wagon est conforme aux normes helvétiques. «Aucun train de marchandises dont la conformité n'a pas été vérifiée ne pourra circuler en Suisse», a confirmé un porte-parole de l'OFT à Keystone-ATS.

«Nous sommes conscients que la Suisse fait cavalier seul. Mais l'UE est tout simplement trop lente dans ce processus», a ajouté le porte-parole. Il dit toutefois espérer que cela aura un effet de signal pour toute l'Europe.

L'office est conscient que la nouvelle réglementation entraîne des efforts et des coûts supplémentaires qui ne peuvent pas encore être chiffrés. Cependant, le gain en matière de sécurité l'emporte clairement. Il est également peu probable que les entreprises de transport étrangères se rabattent sur des itinéraires en dehors de la Suisse.

Dans une prise de position, les CFF saluent les mesures prises par l'OFT. Elles réduisent le risque de nouvel accident et interviennent là où c'est nécessaire, estiment-ils.

Mise en oeuvre rapide

Les mesures ordonnées par l'OFT font suite à des discussions menées avec le secteur et se basent sur les recommandations du Service suisse d’enquête de sécurité (SESE). Dans son rapport sur l'accident survenu au Gothard, ce dernier avait constaté que les nouvelles semelles de frein en matériau composite présentent un risque systématique de rupture de roue dans le fret ferroviaire.

La mise en oeuvre des mesures de sécurité doit débuter immédiatement et être pleinement appliquée au plus tard en fin d'année.