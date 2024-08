Nouvelles restrictions : les champignoneurs vaudois irrités

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Depuis le 1er juillet 2024, les amateurs de champignons sont soumis à de nouvelles restrictions dans le canton de Vaud. ats

Les points forts du jour

EUROVISION : c'est aujourd'hui que l'on connaîtra le nom de la ville qui organisera l'Eurovision l'an prochain. Genève et Bâle sont les dernières candidates en lice, après que Zurich, Berne et Bienne ont été écartées. Le verdict de la SSR tombera à 10h00, plus de trois mois après la victoire de l'artiste biennois Nemo en Suède. Le concours de la chanson est suivi par quelque 180 millions de téléspectateurs. Pour la ville hôte, les retombées économiques attendues sont considérables.

FINANCEMENT DES PARTIS : le Contrôle fédéral des finances publie pour la première fois les recettes annuelles et les donations de plus de 15'000 francs des partis politiques suisses en 2023. Ces données doivent être désormais déclarées conformément à la nouvelle loi sur le financement des partis politiques. C'est aux partis de transmettre les données. Le CDF contrôle quant à lui que tous les documents lui ont été transmis dans les délais prévus.

OEUFS : la filière des oeufs suisses présente ce vendredi une nouvelle méthode pour éviter la mise à mort des poussins mâles. Les œufs contenant des poussins mâles des lignées de ponte pourront être éliminés plus tôt et ne devront plus être incubés jusqu'à l'éclosion. La nouvelle solution devrait être introduite à large échelle fin 2025. Le broyage des poussins vivants est interdit en Suisse depuis environ quatre ans.

AUJOURD'HUI, C'EST...: la Journée internationale des victimes de disparitions forcées. Les disparitions forcées font souvent partie d'une stratégie pour faire régner la terreur. Le sentiment d’insécurité résultant de cette pratique touche non seulement les proches de la personne disparue mais aussi leur communauté et l’ensemble de la société. Longtemps pratiquées par les dictatures militaires, les disparitions forcées sont aujourd'hui perpétrées dans de complexes situations de conflit interne. Cette journée est célébrée depuis 2011.

Vu dans la presse

LOGEMENT : Les communes, les particuliers et les investisseurs institutionnels ont accumulé des terrains à bâtir au cours des dernières années. L'expert immobilier de Raiffeisen Fredy Hasenmail demande un changement de mentalité pour faire face à la pénurie de logements en Suisse, rapporte le Blick. «La thésaurisation est grotesque au vu de la pénurie de logements et il est urgent de relancer la construction», a-t-il déclaré au journal. Selon une statistique de l'Office fédéral du développement territorial, la ville de Zurich possède les plus grandes réserves de zones à bâtir du pays avec plus de 288 hectares de terrains constructibles. Elle est suivie par Winterthur avec 235 hectares.

NATURE : Depuis le 1er juillet 2024, les amateurs de champignons sont soumis à de nouvelles restrictions dans le canton de Vaud. La récolte est interdite entre le premier jour du mois et le septième, elle doit se faire entre 7h et 20h et ne doit pas dépasser les 2 kilos par personne, rapporte le journal le Temps. Ces nouvelles normes du règlement d’application de la loi vaudoise sur la protection du patrimoine naturel et paysager ont surpris les passionnés, qui n'en comprennent pas le but. «L’idée de cette loi était d’éviter qu’il y ait de grandes razzias et que des gens viennent piller les forêts. Malheureusement, à cause de quelques excès, tout le monde se retrouve sanctionné», déplore Patrik Wuillemin, secrétaire de l’Association suisse des organes officiels de contrôle des champignons (Vapko).

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2023) : Coup d'Etat au Gabon, qui renverse le président Ali Bongo Ondimba.

- Il y a 10 ans (2014) : Le Premier ministre polonais Donald Tusk devient président du Conseil de l'UE, succédant au Belge Herman Van Rompuy.

- Il y a 25 ans (1999) : Le groupe de moe suisse Bally est racheté par la société financière Texas Pacific Group.

- Il y a 25 ans (1999) : Référendum au Timor Oriental qui a permis à la petite nation lusophone d'Asie du Sud-Est de mettre fin à l'occupation indonésienne.

- Il y a 30 ans (1994) : Le groupe pop britannique Oasis publie son premier album «Definitely Maybe».

- Il y a 30 ans (1994) : Décès du réalisateur britannique Lindsay Anderson, lauréat de l'Oscar du meilleur court-métrage documentaire en 1954 pour «Thursday's Children» et de la Palme d'or du Festival de Cannes en 1969 pour «If...».

- Il y a 50 ans (1974) : Naissance de la romancière suédoise Camilla Läckberg, autrice de romans policiers ("La princesse des glaces», «Cyanure").

- Il y a 65 ans (1959) : Naissance du journaliste franco-suisse Yves Calvi.

- Il y a 70 ans (1954) : Naissance du président bélarusse Alexandre Loukachenko, au pouvoir depuis 30 ans.

Le dicton du jour

A la Saint-Fiacre, soleil ardent, Pour huit jours encore, du beau temps

