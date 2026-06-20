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Suisse Nucléaire : l'ATE s'oppose à de nouvelles centrales

ATS

20.6.2026 - 14:58

L'Association transports et environnement (ATE) s'opposera à la levée de l'interdiction de construire de nouvelles centrales nucléaires en Suisse. Réunis samedi à Ilanz (GR), ses délégués ont annoncé leur soutien au référendum contre la décision du Parlement.

Les débats parlementaires de la session d'été sur l'avenir du nucléaire ont occupé une place centrale lors de l'assemblée des délégués de l'ATE (image d'illustration).
Les débats parlementaires de la session d'été sur l'avenir du nucléaire ont occupé une place centrale lors de l'assemblée des délégués de l'ATE (image d'illustration).
sda

Keystone-SDA

20.06.2026, 14:58

Pour l’ATE, la suppression de l’interdiction de construire de nouvelles centrales nucléaires, inscrite dans la Stratégie énergétique 2050 acceptée en votation populaire, est «inacceptable». Dans un communiqué publié samedi, l’association estime que la Suisse doit privilégier un approvisionnement électrique reposant sur les énergies renouvelables, l’amélioration de l’efficacité énergétique et le développement des réseaux.

Les débats parlementaires de la session d'été sur l'avenir du nucléaire ont occupé une place centrale lors de l'assemblée des délégués. Selon l'ATE, le contre-projet indirect opposé à l'initiative dite «Blackout» reprend l'essentiel des revendications de celle-ci et remet en cause un compromis énergétique validé démocratiquement.

L'association a ainsi décidé de soutenir le référendum annoncé contre cette décision et de participer activement à la récolte de signatures.

Réunis au couvent d'Ilanz, les 65 délégués ont par ailleurs reconduit la coprésidence formée par David Raedler (VD) et Jelena Filipovic (BE), ainsi que le vice-président Thomas Ruckstuhl (TI). Rui Bechtold (SG) et Cristina Bitschnau (GR) ont fait leur entrée au Comité central.

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