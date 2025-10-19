Le Château de Nyon (VD) s'apprête à passer une soirée magique samedi prochain. Au menu: visite libre des salles du musée, exploration des anciennes prisons à la lumière de torches, contes au grenier, conférence sur les femmes de la Maison de Savoie, ainsi qu'un banquet médiéval pour prolonger l'expérience dans une ambiance d'époque.

Contes, visites des prisons, conférence et festin médiévaux: le château de Nyon invite à une nuit magique le samedi 25 octobre (archives). ATS

«La Nuit au château» aura lieu le 25 octobre de 17h00 à 22h00, indiquent ses organisateurs dans un communiqué. L'événement se veut tout public. Il est gratuit pour les enfants de moins de seize ans. Les inscriptions sont nécessaires pour la conférence et le festin.

S'agissant de la conférence (17h30), l'historienne Soline Anthore Baptiste redonnera voix aux figures féminines de la Savoie médiévale, loin des clichés véhiculés par la littérature romantique du 19e siècle.

Le banquet médiéval «Au temps des Comtes de Savoie», dès 19h00, propose, lui, une expérience gastronomique unique concoctée par le chef Pierre Châtelain pour découvrir les mets du Moyen-Age: apéritif avec élixir, cinq entrées, trois plats et quatre desserts.