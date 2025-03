La Municipalité de Nyon (VD) veut rééquilibrer la place des femmes dans son patrimoine. Une exposition au Château en témoigne dès jeudi et jusqu'au 18 mai. La Ville va également renommer trois lieux et prévoit la publication d'un livre ainsi que des animations. Objectif: réparer l'invisibilisation historique des femmes nyonnaises.

Le Château de Nyon (VD) accueille dès jeudi l'exposition "Femmes de A à Z" qui vise à mettre en lumière les contributions féminines souvent invisibles de l'histoire de la ville et de la région (photo d'illustration). ATS

Keystone-SDA, nt, ats ATS

Fin 2021, un postulat intitulé «Femmes à côté de la plaque. Pour une toponymie inclusive» proposait de nommer ou renommer rues et places en privilégiant des personnalités féminines. La Municipalité s'est emparée du sujet et a élargi la démarche, écrit-elle mercredi dans un communiqué.

L'exécutif a lancé en 2022 l'étude historique «Femmes de Nyon» qui a mis en évidence le récit de vie et les contributions d'une centaine de femmes et de groupes de femmes, issus de divers milieux sociaux, métiers et origines. En 2024, le processus participatif «Pluri-Elles» a invité chacun à réfléchir à la présence des femmes dans l'espace public nyonnais.

Rendre hommage aux aïeules

Réalisée en collaboration avec le Dictionnaire des femmes en Suisse, l'exposition «Femmes de Nyon, de A à Z» est issue de ces démarches. S'inspirant d'un abécédaire, elle invite en 26 chapitres à découvrir des femmes qui ont marqué l'histoire locale, en mettant en lumière leur agentivité à travers les siècles.

Concrètement, une vingtaine de verbes à l'infinitif, de A à Z, permettent de montrer combien les femmes ont été présentes et actives dans l'histoire de la ville, d'accoucher à zigzaguer, en passant par escalader, fouiller, gérer, innover, peindre ou encore yachter.

L'exposition dévoile aussi bien des figures féminines que leurs actions. Une manière de rendre hommage à ces aïeules qui ont façonné la ville et sa région.

Nouveaux noms de lieux

La Municipalité va par ailleurs dévoiler de nouvelles dénominations pour trois lieux lors d'une inauguration publique le 7 mai 2025. A terme, elle souhaite combler l'écart entre les 19 rues portant des noms d'hommes et la seule rue honorant une femme (les Escaliers des Fontenelles). Et de constater qu'à l'échelle cantonale, seules 7% des voies dédiées à une personnalité portent le nom d'une femme.

La deuxième étape, en 2026, verra la publication d'un livre inspiré de cette même étude historique. Diverses animations seront mises en place.