L'armée suisse a apporté vendredi son soutien au canton de Berne pour approvisionner en eau deux exploitations d'alpage de l'Oberland bernois, durement touchées par la sécheresse. Un hélicoptère Super Puma a transporté quatorze réservoirs de 1000 litres jusqu'aux alpages d'Obertal et d'Ober Drunen, sur la commune de Diemtigen (BE) avant de les redescendre, vides, en plaine.

Sécheresse Un Super Puma de l'armée vient en aide aux alpages bernois

Ce transport de charges a pu avoir lieu à la suite d'une étude de faisabilité au niveau de l'armée et après consultation des prestataires civiles, souligne la Confédération dans un communiqué.

Cette prestation, limitée dans le temps, s'est inscrite dans le cadre de l'ordonnance concernant l'appui d'activités civiles et d'activités hors du service avec des moyens militaires.