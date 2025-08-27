Le développement des seize projets hydroélectriques d'intérêt national supérieur, approuvé par le peuple dans la loi sur l'électricité, se heurte à des obstacles. Ces centrales ne pourront pas fournir la production envisagée dans les délais prévus.

Le peuple suisse a approuvé la loi sur l'électricité le 9 juin 2024 (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Conformément à la loi avalisée en votation populaire le 9 juin 2024, les projets doivent renforcer l'approvisionnement en électricité en hiver d'ici 2040 et permettre d'atteindre une production saisonnière de 2 térawattheures (TWh) supplémentaires. Toutefois, seulement 1,1 TWh environ pourra être réalisé d'ici à 2040 et 1,5 TWh à la fin de la réalisation des centrales.

La liste des projets doit être adaptée à la suite d'un sondage mené au deuxième trimestre 2025, a indiqué mercredi le Conseil fédéral dans un communiqué. Certains seront redimensionnés, tandis que d'autres ne seront pas poursuivis, ou pas dans l'immédiat. D’autres projets sont encore en phase d’étude préliminaire ou font l'objet de procédures de planification, de préparation ou d'attente d'octroi d'une concession.

Le Conseil fédéral est légalement tenu de vérifier régulièrement l'état d'avancement des projets. Si nécessaire, par exemple si ces derniers ne sont pas réalisés, il peut proposer au Parlement des compléments à la liste. Le Département fédéral de l'énergie (DETEC) est chargé de présenter les options possibles d'ici la fin de l'année.

La Confédération, les cantons, les exploitants et des associations de protection de l'environnement s'étaient accordés à l'issue d'une table ronde sur quinze projets: Chummensee (VS), Curnera-Nalps (GR), Gorner (VS), Gougra (VS), Griessee (VS), Grimselsee (BE), Emosson (VS), Les Toules (VS), Lago del Sambuco (TI), Lai da Marmorera (GR), Mattmarksee (VS), Oberaarsee (BE), Oberaletsch klein (VS), Cascade de la Reuss (UR) et Trift (BE). Le Parlement avait ensuite ajouté le projet hydroélectrique de Chlus (GR).