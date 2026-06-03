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Négociations Obstacles pour la Suisse dans ses échanges commerciaux avec l'UE

ATS

3.6.2026 - 20:22

Lors d'une réunion du comité mixte chargé de l'accord de libre-échange avec l'Union européenne, la Suisse a fait part de ses réserves quant à l'introduction de nouvelles barrières commerciales. Les deux parties ont également discuté des dernières évolutions de la politique commerciale internationale, notamment en ce qui concerne les relations avec les États-Unis.

La Suisse a une nouvelle fois souligné l’importance d’éviter toute atteinte au commerce bilatéral (image d'illustration).
La Suisse a une nouvelle fois souligné l’importance d’éviter toute atteinte au commerce bilatéral (image d'illustration).
KEYSTONE

Keystone-SDA

03.06.2026, 20:22

Le Comité mixte chargé de l'accord de libre-échange (ALE) entre la Suisse et l'Union européenne (UE) s'est réuni à Berne. La Suisse a une nouvelle fois souligné l’importance d’éviter toute atteinte au commerce bilatéral, a indiqué par la suite le Secrétariat d’État à l’économie (Seco) dans un communiqué.

Dans le cadre des négociations en cours sur les mesures relatives à l'acier, la Suisse a insisté sur le fait qu'il était dans l'intérêt des deux parties que les exportations suisses ne soient pas affectées. L'UE souhaite introduire ces mesures à partir du 1er juillet. Cela mettrait en péril des chaînes d'approvisionnement fortement intégrées, selon Berne, qui ajoute que la production suisse d'acier ne contribue pas aux surcapacités mondiales dans ce secteur.

Les questions de sécurité économique ont également été abordées. La Suisse a constaté que les initiatives de l’UE s’orientent de plus en plus vers des contenus d’origine européenne («Made in EU»), comme par exemple le projet d'«Industrial Accelerator Act» publié le 4 mars 2026. Berne a plaidé pour que l’ensemble des chaînes de valeur européennes soient prises en compte, en incluant la Suisse, afin de contribuer ainsi à la compétitivité de l’économie européenne.

La 74e réunion du Comité mixte s’est tenue sous la présidence de la Suisse. La délégation suisse était conduite par l’ambassadeur Thomas A. Zimmermann, délégué du Conseil fédéral aux accords commerciaux au Seco.

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