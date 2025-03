Les livraisons américaines à Kiev en 3 ans

Les Etats-Unis ont fourni 65,9 milliards de dollars d'aide militaire à l'Ukraine entre le premier jour de l'invasion russe, le 24 février 2022 et l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Le nouveau président américain a annoncé lundi une «pause» des livraisons.

Les Etats-Unis ont fourni 65,9 milliards de dollars d'aide militaire à l'Ukraine entre le premier jour de l'invasion russe, le 24 février 2022 et l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Le nouveau président américain a annoncé lundi une «pause» des livraisons. (Photo d'archives) IMAGO/ZUMA Press Wire

Keystone-SDA ATS

Passage en revue des principales livraisons, selon une liste dressée par le département d'Etat américain le 20 janvier 2025, avant l'arrivée au pouvoir du républicain. Une grande partie de ce matériel militaire a été directement prélevée dans les stocks existants de l'armée américaine.

Armes antiaériennes

Face aux attaques aériennes régulières de l'armée russe, trois batteries de Patriot, avec les missiles correspondants, ont été livrées en Ukraine par les Etats-Unis. D'autres systèmes de défense antiaériens, dont douze NASAMS, font partie de la liste, de même que plus de 3000 missiles Stinger.

Pour les rendre efficaces, 21 radars antiaériens ont aussi été fournis.

Obus, missiles et grenades

Washington a envoyé en Ukraine 200 obusiers de 155 mm et plus de 3 millions d'obus de ce calibre, 72 obusiers de 105 mm avec un million d'obus correspondants et des centaines de milliers d'obus d'autres calibres.

Plus de 40 HIMARS, des lance-roquettes montés sur des blindés légers, ont été livrés avec les missiles correspondants.

Washington a aussi donné à l'Ukraine plus de 10'000 Javelins, des lanceurs de missiles portatifs devenus symboles de la résistance ukrainienne contre l'invasion russe dans les premières semaines de la guerre.

Plus de 120'000 autres armes et munitions contre les véhicules ont été livrés, ainsi que 10'000 Tow, des missiles antichars à guidage filaire.

Pour les armes légères, plus de 500 millions de cartouches et grenades ont été fournies aux soldats ukrainiens.

Hélicoptères, chars et bateaux

Si Washington a refusé de livrer directement des avions de combat, l'ancien président américain Joe Biden a transmis à Kiev 20 Mi-17, des hélicoptères de conception soviétique, et de nombreux drones.

Après de longues tergiversations, les Etats-Unis ont aussi livré à partir de janvier 2023 un total de 31 Abrams, les chars lourds américains les plus avancés. Ils ont aussi transmis 45 tanks de conception soviétique, des T-72B.

La liste comprend aussi plus de 1300 véhicules blindés de transport de troupes, plus de 5000 voitures militaires Humvee, plus de 300 ambulances blindées, 239 camions-citernes pour le transport du carburant.

Une centaine de petits navires côtiers ont aussi été livrés. Le département d'Etat liste du petit équipement, comme des lunettes de vision nocturne.

Depuis le 20 janvier

L'ensemble de ces données datent du 20 janvier, dans les dernières heures de l'ancien gouvernement américain.

Depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump à la Maison-Blanche et jusqu'à lundi, Washington a continué de livrer à Kiev des «munitions critiques» précédemment approuvées par les démocrates, dont des missiles, des armes antichars et des obus, selon un responsable du Pentagone.