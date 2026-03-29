Les Genevois élisent dimanche leur procureur général. Le peuple doit choisir entre le sortant PLR Olivier Jornot et le candidat d'Ensemble à Gauche Pierre Bayenet. Il faut obtenir la majorité absolue des bulletins pour être élu au premier tour.

Une personne passe devant les affiches des deux candidats pour les élections judiciaires, ce vendredi 13 mars 2026 a Genève. KEYSTONE

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Les résultats anticipés sont attendus vers 12h45. Le duel pour le poste exposé de patron du Ministère public genevois oppose l'actuel procureur général Olivier Jornot, 56 ans, à Pierre Bayenet, 49 ans. Procureur depuis 2021, le candidat d'Ensemble à Gauche a aussi été avocat spécialisé dans la défense des libertés publiques.

Les deux hommes, qui se sont déjà affrontés pour ce poste en 2014, ont une vision très différente de la fonction. L'expérimenté Olivier Jornot, qui brigue un troisième mandat, veut une politique pénale «ferme mais respectueuse des droits fondamentaux». Cet ancien député PLR estime qu'il faut incarcérer quand les conditions établies par le législateur sont remplies.

Pour son adversaire d'Ensemble à Gauche, il faut «une justice à visage humain qui incarcère moins». Pierre Bayenet estime que le procureur général a une marge de manoeuvre, notamment lorsqu'il s'agit de petite délinquance et de personnes sans papier pour lesquelles la prison n'est pas une réponse adaptée.

Olivier Jornot a le soutien du Centre et de l'UDC alors que la gauche se range derrière la candidature de Pierre Bayenet. En 2014, Olivier Jornot avait été élu au premier tour avec 66% des voix. Mais le score devrait être plus serré dimanche, car Pierre Bayenet n'avait alors pas le soutien officiel des Verts-e-s et des socialistes.

Si aucun des deux candidats n'obtient la majorité absolue, un deuxième tour est prévu le 3 mai. A noter que l'élection des magistrats titulaires de pouvoir judiciaire, des juges suppléants, des juges assesseurs, des procureures et procureurs extraordinaires et des juges de la Cour d'appel était tacite.