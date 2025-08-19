Les vaches, symbole par excellence de notre pays, n'auront pas leur place à la fête cet automne: afin de limiter les risques de propagation de la dermatose nodulaire, il est interdit d’utiliser des bovins dans toutes les manifestations prévues cet automne dans le Bas-Valais

Dans tout le Bas-Valais, les vaches resteront au pré cet automne: par mesure de précaution, les manifestations incluant des bovins sont annulées. VP

Les traditionnels combats de reines à la Foire du Valais? Que nenni! Pas davantage de combats ni de défilé lors de la manifestation «Bagnes, Capitale de la raclette» les 20 et 21 septembre au Châble, ni de fêtes de la désalpe un peu partout à la fin de l'été. Quant à la Foire de Bétail des Crosets le 23 août prochain, elle se tiendra bel et bien... mais sans les vaches.

Impossible d'évaluer l'impact économique de la décision prise par principe de précaution pour préserver les bovins de la dermatose nodulaire. L'absence des vaches freinera-t-elle le public? Qui vivra verra. Les organisateurs de manifestations qui ont encore le temps de se retourner imagineront probablement d'autres animations, espère Fabien Sauthier, président de la fédération suisse d’élevage de la race d’Hérens (FSEH), contacté par blue News.

La dermatose nodulaire: qu'est-ce que c'est? KEYSTONE - La vaccination est possible La dermatose nodulaire contagieuse touche les bovins et se transmet principalement de manière mécanique, par des piqûres de mouches et de moustiques. Chez les bovins exclusivement, elle provoque de fortes fièvres, des lésions cutanées, une baisse de la production laitière et de graves atteintes au bien-être animal, entraînant d’importantes pertes économiques. La maladie n’est pas transmissible à l’être humain. La consommation de viande ou de lait issus d’animaux vaccinés ou infectés ne présente aucun danger pour la santé humaine.

Malgré une possible perte économique, la santé des bêtes prime, explique Fabien Sauthier: «Cette mesure sanitaire consiste à dresser la barrière la plus grande possible pour éviter la propagation de la maladie. On ne sait pas comment la dermatose nodulaire est arrivée en France. Et comme on se trouve dans une région où il y a beaucoup de passage par les cols entre le Val d'Aoste et Chamonix, le but est de limiter les risques au maximum».

Et la situation géographique du Bas-Valais justifie sans doute, en effet, de prendre des mesures: selon l'institut suisse de virologie et d'immunologie, la dermatose nodulaire contagieuse a été détectée pour la première fois le 22 juin dans plusieurs exploitations en Italie. Le 29 juin, un premier cas a aussi été confirmé en France dans une exploitation bovine en Savoie.

Le 25 juillet dernier, l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) a rendu la vaccination obligatoire de tous les bovins, buffles et bisons présents dans les régions valaisannes de Champéry, Finhaut et Ferret, soit plus de 2'000 bêtes. À Genève, les bovins ont été vaccinés égalment. On n'en est pas là actuellement, mais si la maladie venait à s'étendre en Suisse, une réserve de vaccins est prête à être utilisée à plus large échelle.

Un symbole national écorné

La race d'Hérens, vrai symbole de la Suisse, compte environ 6'000 vaches mères, pour un total de près de 12'000 têtes. C'est peu. Mieux vaut donc, pour les éleveurs, ne pas jouer avec le feu et assurer la préservation du cheptel, même si c'est la mort dans l'âme.

«Si j'avais eu l'assurance de l'OSAV qu'on n'abattrait pas toutes les bêtes d'un troupeau en cas de contamination de l'une d'entre elles, je n'aurais pas pris la décision d'annuler les manifestations. Mais je n'ai pas eu cette garantie», note Fabien Sauthier.

Mais quand peut-on espérer revoir les vaches dans nos fêtes? «On espère tous qu'au printemps, ce sera bon», répond le président de la FSEH. Mais il en va différemment des combats de reines. Traditionnellement, la finale nationale de la Race d'Hérens se tient en mai. «Mais s'il n'y a pas de qualifications, il n'y aura pas de finale», reprend notre interlocuteur.

Pour l'heure, les différentes manifestations et combats prévus dans le Haut-Valais sont maintenus. Il n'est cependant pas exclu que la situation évolue en fonction de l'avancée de la maladie. «Pour l'instant, on vit au jour le jour», conclut Fabien Sauthier.