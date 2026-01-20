«On ne peut pas perdre plus de temps» - Les Moretti de nouveau entendus

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Tragédie de Crans-Montana «On ne peut pas perdre plus de temps» - Les Moretti de nouveau entendus

Gregoire Galley

20.1.2026

Les propriétaires français du bar incendié la nuit du nouvel an dans la station de ski suisse de Crans-Montana étaient de nouveau auditionnés mardi par la justice du canton du Valais, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Agence France-Presse

20.01.2026, 09:38

Jacques et Jessica Moretti sont arrivés séparément, lui en fourgon pénitentiaire et elle aux côtés de ses avocats au siège du ministère public de Sion, la capitale du canton.

Arrivés à 8H30 (7h30 GMT), les époux soupçonnés d'"homicide par négligence, de lésions corporelles par négligence et d'incendie par négligence" après le drame qui a fait 40 morts et 116 blessés doivent être entendus pendant deux jours par les enquêteurs. Il s'agit de leur deuxième audition depuis l'ouverture d'une instruction pénale à leur encontre.

«Vont-ils pleinement répondre aux questions ? Vont-ils pleinement collaborer ? On l'espère, en tout cas pour les familles», a commenté avant l'audience Romain Jordan, avocat de plusieurs familles de victimes. «Pour les familles, on ne peut pas perdre plus de temps, il faut qu'on avance», a-t-il ajouté.

Alors que Jessica Moretti reste libre sous mesures de contrainte, son mari a été placé en détention provisoire le 9 janvier, mais il pourrait être libéré moyennant le versement d'une caution d'un montant de 200.000 francs suisses (environ 215.000 euros).

«Vindicte». Les avocats des Moretti dénoncent des «mensonges»

«Vindicte»Les avocats des Moretti dénoncent des «mensonges»

Mousse insonorisante

Selon plusieurs médias français et suisses, les garanties pour cette caution ont été déposées devant le Tribunal des mesures de contrainte, qui devra statuer sur une éventuelle remise en liberté à une date inconnue. «On verra ce que le tribunal des mesures de contrainte décide finalement», a commenté sans plus de détails Me Jordan, alors que les avocats de la défense se sont refusés à tout commentaire avant l'audience.

L'incendie du bar Le Constellation, qui a principalement frappé des adolescents et jeunes adultes, dont de nombreux étrangers, a été provoqué selon l'enquête par des étincelles de bougies «fontaine» entrées en contact avec une mousse insonorisante posée au plafond du sous-sol de l'établissement.

Des interrogations portent sur les caractéristiques de cette mousse, mais aussi sur la présence et l'accès aux extincteurs, ainsi que sur la conformité des issues de sortie, notamment celle de secours, alors que la commune de Crans-Montana a reconnu qu'aucun contrôle sécurité et incendie n'avait été effectué depuis 2019.

Archive sur Crans-Montana

Crans-Montana : Jacques et Jessica Moretti devant la justice ce 9 janvier

Crans-Montana : Jacques et Jessica Moretti devant la justice ce 9 janvier

Les propriétaires du bar "Le Constellation" de Crans-Montana sont entendus par la justice valaisanne, ce vendredi matin à Sion. Il s’agira de leur première audition en tant que prévenus de l’incendie du réveillon.

09.01.2026

Les plus lus

«Personne ne veut de lui» - Trump menace, Macron résiste, le bras de fer s’intensifie
De nombreuses zones d'ombre persistent autour du drame de Crans-Montana
Camille Rast sur sa lancée, Federica Brignone déroutante
«On ne peut pas perdre plus de temps» - Les Moretti de nouveau entendus
Un fils Beckham accuse ses parents de vouloir «ruiner» son mariage
Violent accident : nuit agitée au tunnel du Gothard !