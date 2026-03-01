Donald Trump : «On s'attend à des pertes»

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Attaque contre l’Iran Donald Trump : «On s'attend à des pertes»

ATS

1.3.2026 - 21:57

Donald Trump a donné dimanche sa première réaction à la mort annoncée de trois militaires américains dans le conflit avec l'Iran. Il a affirmé à NBC News qu'il fallait s'attendre «à des pertes avec quelque chose comme ça».

Donald Trump a par ailleurs déclaré dimanche au Daily Mail s'attendre à ce que l'opération américaine contre l'Iran dure «quatre semaines ou moins» (archives).
Donald Trump a par ailleurs déclaré dimanche au Daily Mail s'attendre à ce que l'opération américaine contre l'Iran dure «quatre semaines ou moins» (archives).
AFP

Keystone-SDA

01.03.2026, 21:57

«Nous en avons trois, mais on s'attend à des pertes, mais au bout du compte ce sera une bonne affaire pour le monde», a également déclaré le président américain dans une interview par téléphone.

Donald Trump a par ailleurs déclaré dimanche au Daily Mail s'attendre à ce que l'opération américaine contre l'Iran dure «quatre semaines ou moins», sans fournir de détails sur son plan.

Fumée dans les halls de l’aéroport de Dubaï

Fumée dans les halls de l’aéroport de Dubaï

L’aéroport international de Dubaï a été endommagé lors d’une attaque présumée iranienne. Quatre employés ont été blessés.

01.03.2026

Les plus lus

Le gigantesque aéroport de Dubaï frappé par un missile, des images témoignent du chaos
Frappes américaines : le quartier général des Gardiens de la Révolution détruit
«On parlait de Dubaï un peu comme de la Suisse alors forcément, ça casse l'image»
Donald Trump : «On s'attend à des pertes»
Une figure du Cirque blanc tire sa révérence !
Heurts entre manifestants et police aux abords de l’ambassade des États-Unis