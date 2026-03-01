Donald Trump : «On s'attend à des pertes»

Donald Trump a donné dimanche sa première réaction à la mort annoncée de trois militaires américains dans le conflit avec l'Iran. Il a affirmé à NBC News qu'il fallait s'attendre «à des pertes avec quelque chose comme ça».

Donald Trump a par ailleurs déclaré dimanche au Daily Mail s'attendre à ce que l'opération américaine contre l'Iran dure «quatre semaines ou moins» (archives). AFP

«Nous en avons trois, mais on s'attend à des pertes, mais au bout du compte ce sera une bonne affaire pour le monde», a également déclaré le président américain dans une interview par téléphone.

Donald Trump a par ailleurs déclaré dimanche au Daily Mail s'attendre à ce que l'opération américaine contre l'Iran dure «quatre semaines ou moins», sans fournir de détails sur son plan.