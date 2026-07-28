blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichés dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Actu et dicton du jour «On s’habitue à se faire traiter comme si on était des m*****» - Tollé autour des curateurs de Bulle

Les points forts du jour

INCENDIE : Le feu qui a ravagé des dizaines de milliers d'hectares en Gironde est «stabilisé» mais «pas encore fixé», selon le gouvernement français.

AFFAIRE ZALI : La Lega se réunit mardi pour décider du sort de Claudio Zali, dans la tourmente depuis la semaine dernière.

REFUGIES : La Convention sur les réfugiés de 1951 fête ses 75 ans.

FOOTBALL : Thoune se rend en Croatie ce soir en match retour du 2e tour qualificatif de la Ligue des champions.

AUJOURD'HUI, C'EST... : Comme chaque 28 juillet, c’est aujourd’hui la Journée mondiale contre l'hépatite.

Vu dans la presse

BULLE (FR) : Plus de la moitié des curateurs de la ville de Bulle (FR) ont démissionné lors des trois derniers mois, rapporte La Gruyère. Ainsi sur douze curateurs, sept ont remis leur sac. Trois des démissionnaires ont accepté de se livrer, de manière anonyme, au journal. Ils pointent l'organisation du service, le comportement délétère de certains collègues et l'inaction de la hiérarchie et des Ressources humaines. A la complexité d'un emploi alliant surcharge de travail et violence quotidienne, les interviewés décrivent un climat délétère. «On s'habitue à se faire faire insulter, à se faire traiter comme si on était des merdes», relate un témoin.

La cheffe de service n'a pas souhaité réagir contrairement à la vice-syndique de Bulle. En charge de la santé et des affaires sociales, Chantal Pythoud indique que l'équipe des curateurs est reconstituée avec sept nouveaux engagements. «Nous allons revoir l'organisation du service», promet la socialiste.

STREET PARADE : L'attentat commis lors du Christopher Street Day à Berlin n'est pas oublié dans les préparatifs de la Street Parade de Zurich, qui aura lieu le 8 août. Le risque d'un attentat terroriste est intégré depuis des années dans les mesures de sécurité, a indiqué une porte-parole de la police municipale de Zurich à la Neue Zürcher Zeitung (NZZ). Blick et la Radio-Télévision suisse alémanique (SRF) ont aussi relayé cette information. Le dispositif de sécurité est élaboré conjointement par la police municipale, la police cantonale et les organisateurs.

En revanche, des contrôles systématiques aux entrées ou la mise en place de billets pour accéder à la manifestation ne sont pas envisagés. «Dans ce cas, ce ne serait plus la Street Parade», a déclaré un porte-parole de l'association Street Parade Zurich à la NZZ. Un million de fêtards sont attendus pour l'événement.

INCENDIES DE FORET : La Confédération a de nouveau examiné l'an dernier la possibilité d'acquérir des avions bombardiers d'eau, avant d'y renoncer, selon des informations révélées par CH Media. Le Département fédéral de l'environnement a sollicité une expertise canadienne sur les modalités d'utilisation d'un «air tanker» en Suisse, rapporte le groupe de presse en se référant à des documents internes de l'administration. Les experts canadiens estiment que les hélicoptères utilisés par la Suisse sont bien adaptés à la lutte contre les foyers d'incendie isolés et les foyers couvants dans les terrains escarpés.

Un rapport non publié du Département fédéral de la défense, consacré aux hélicoptères civils de lutte contre les incendies et datant de fin 2025, est parvenu à une conclusion analogue. Les deux études soulignent toutefois que les hélicoptères présentent aussi des limites, notamment lors d'incendies de grande ampleur.

INCENDIES EN FRANCE : La France a sollicité de nouveaux renforts suisses pour lutter contre les gigantesques feux en Gironde. Elle a demandé aux autorités helvétiques de déployer un second détachement romand pour relever, en août, les 34 sapeurs (23 Genevois, huit Vaudois et deux Neuchâtelois) à l'oeuvre depuis samedi dans la Gironde en feu, rapporte 20 minutes.

Prévue sur une dizaine de jours, l'aide romande pourrait ainsi durer deux fois plus longtemps. «Une seconde de nos équipes pourrait relever début août nos effectifs actuellement sur place. La demande est en cours d'évaluation», a déclaré le capitaine Nicolas Millot, officier de communication du Service d'incendie et de secours de Genève (SIS) au site d'informations.

ARMEE : L'Office fédéral de l'armement (armasuisse) a commandé des rations de combat à une entreprise estonienne pour un montant de 18,5 millions de francs, selon le Blick. Cette décision intervient alors que l'armée affirme sur son site internet privilégier les produits régionaux et de saison, relève le quotidien.

D'après la justification d'armasuisse publiée sur la plateforme d'appels d'offres Simap et citée par le journal, le fabricant estonien a présenté l'offre la plus avantageuse tant sur le plan du prix que de la qualité. Les rations de combat ont une durée de conservation de huit ans.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 10 ans (2016) : Décès de l'écrivaine alémanique Jacqueline Crevoisier (née le 17 mai 1942).

- Il y a 50 ans (1976) : Naissance de l'actrice française Anne-Elisabeth Blateau ("Scènes de ménage», «Rendez-vous avec un ange").

- Il y a 75 ans (1951) : La Convention de Genève relative au statut des réfugiés est adoptée lors d'une conférence de l'ONU.

- Il y a 160 ans (1866) : Naissance de l'écrivaine britannique Beatrix Potter, autrice de livres pour enfants ("Pierre Lapin» et «Jeannot Lapin").

Le dicton du jour

«Si le jour de Saint-Samson, Le pinson est au buisson, Tu peux, bon vigneron, Défoncer ton poinçon»