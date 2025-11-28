L'armée israélienne a annoncé vendredi matin avoir mené une opération dans le sud de la Syrie pour «arrêter des suspects», selon un communiqué militaire. Six soldats israéliens ont été blessés.

L'opération israélienne en Syrie visait à arrêter des suspects appartenant à l'organisation Jamaa islamiya (cliché symbolique/Keystone archives). ATS

Keystone-SDA ATS

«Au cours de la nuit entre jeudi et vendredi, sur la base de renseignements recueillis ces dernières semaines, des forces [...] ont lancé une opération visant à arrêter des suspects appartenant à l'organisation Jamaa islamiya», dit ce communiqué.

«Les suspects opéraient dans le village de Beit Jann, dans le sud de la Syrie, et menaient des activités terroristes contre des civils de l'Etat d'Israël», poursuit le communiqué, qui précise que lors des échanges de tirs, six de ses soldats ont été blessés dont trois grièvement.

Le groupe islamiste Jamaa islamiya, présent au Liban et en Syrie est un allié du mouvement islamiste palestinien Hamas.