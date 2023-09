Le président brésilien Lula est apparu jeudi avec un masque de protection lors d'une cérémonie officielle à Brasilia, suivant une recommandation médicale pour éviter d'attraper une maladie respiratoire avant son opération prévue vendredi. ATS

Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva se fait opérer de la hanche vendredi. Cet incident l'obligera à suspendre pour plusieurs semaines un agenda international mené tambour battant depuis son retour au pouvoir en janvier.

Lula, qui fêtera ses 78 ans en octobre, est arrivé en convoi présidentiel vers 08h00 locales (13h00 heures suisses) à l'hôpital syro-libanais de Brasilia, où est prévue l'intervention chirurgicale, a constaté une journaliste de l'AFP.

L'ancien ouvrier métallurgiste s'est dit «très optimiste» en début de semaine, espérant que la pose d'une prothèse mettrait fin à des douleurs qui devenaient insupportables et le mettaient «de mauvaise humeur». Ces douleurs, qui ont commencé à apparaître selon lui il y a plus d'un an, sont dues à une arthrose entrainant une détérioration du cartilage de l'articulation de sa hanche droite.

Lula peut «travailler normalement»

L'opération, une arthroplastie complète de la hanche, doit durer plusieurs heures, sous anesthésie générale. Sa sortie d'hôpital est prévue mardi. Une source de la présidence a indiqué à l'AFP qu'il n'était pas prévu que le vice-président Geraldo Alckmin assume momentanément la fonction de chef de l'Etat.

Lula a assuré qu'il pourrait «travailler normalement» durant sa convalescence, même s'il devra dans un premier temps gouverner le pays depuis sa résidence officielle du palais de l'Alvorada. Il sera cantonné à Brasilia pendant au moins quatre semaines.

Une pause forcée pour ce président globe-trotter qui a multiplié les voyages depuis le début de son mandat, en contraste flagrant avec son prédécesseur d'extrême droite Jair Bolsonaro, à l'isolationnisme assumé.

Questions d'image

Ces dernières semaines, Lula s'est ainsi rendu en Afrique du Sud pour le sommet des Brics, en Inde pour celui du G20, puis à New York pour l'Assemblée générale des Nations unies.

Le président de gauche espère être sur pied à temps pour se rendre fin novembre à la Conférence de l'ONU sur le climat COP-28, à Dubaï. Celui qui se pose en champion de l'environnement a promis d'arrêter la déforestation en Amazonie.

D'ici là, pas question de donner une image de faiblesse. Sur les conseils de son photographe officiel, il ne se laissera pas filmer «avec un déambulateur ou des béquilles». Déjà au pouvoir de 2003 à 2010, Lula a battu Jair Bolsonaro au second tour en octobre 2022, au terme d'une campagne à couteaux tirés et particulièrement éprouvante physiquement.

«J'aurais voulu me faire opérer après l'élection, mais je me suis dit que les gens allaient penser: il est vieux, à peine élu, il est déjà à l'hôpital», a confié Lula mardi, lors de son émission hebdomadaire «Conversation avec le président», diffusée sur les réseaux sociaux.

D'autres problèmes de santé

Atteint d'un cancer du larynx en 2011, il s'en était remis l'année suivante, après avoir subi des séances de radiothérapie et chimiothérapie qui l'avaient privé momentanément de son éternelle barbe. En mars, il a dû reporter de plusieurs semaines un voyage en Chine en raison d'une pneumonie.

Jeudi, il est apparu avec un masque de protection lors d'une cérémonie officielle à Brasilia, suivant une recommandation médicale pour éviter d'attraper une maladie respiratoire avant son opération.

ATS