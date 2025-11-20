  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Politique Opération Libero doit se chercher une nouvelle présidence

ATS

20.11.2025 - 05:15

Le mouvement Opération Libero est privé de sa direction: ses deux co-présidents, Sanija Ameti et Stefan Manser-Egli, ont annoncé leur départ. Ce groupe, moins connu en Suisse romande, a été créé en 2014 après l'acceptation de l'initiative UDC sur l'immigration.

Opération Libero doit se chercher une nouvelle présidence après les départs de Sanija Ameti et Stefan Manser-Egli (archives).
Opération Libero doit se chercher une nouvelle présidence après les départs de Sanija Ameti et Stefan Manser-Egli (archives).
ATS

Keystone-SDA

20.11.2025, 05:15

20.11.2025, 07:32

Les deux co-présidents ont fait part de leur décision dans le magazine online Republik. «Opération Libero a désormais besoin d’une co-présidence pleinement engagée pour aborder l'année à venir, riche en votations», indique Stefan Manser-Egli.

Au printemps prochain, cela fera six ans qu'il aura passés à la co-présidence, et cinq ans pour Sanija Ameti. «C’est une longue période pour une tâche très enrichissante et passionnante; mais il ne faut pas se voiler la face, ce travail bénévole est extrêmement épuisant», ajoute Mme Ameti.

Ils ont jugé le moment idéal pour transmettre le témoin. En 2026, 2027 et 2028, plusieurs votations auront lieu sur des thèmes importants pour Opération Libero. «Si nous parvenons à créer une nouvelle dynamique, notre mouvement pourra jouer un rôle décisif pour repousser les attaques radicales contre la démocratie libérale.»

Selon Sanija Ameti, le moment est également opportun parce qu’Opération Libero clôturera l’année 2025 avec le meilleur résultat financier des cinq dernières années. «Avec les dons et les cotisations de membres, nous avons récolté plus de 750'000 francs.

Nouvelles priorités

Stefan Manser-Egli, 33 ans, indique également que ses priorités ont changé. Durant son mandat, il est devenu deux fois papa et il vit actuellement à Amsterdam pour un séjour de recherche. Mme Ameti termine quant à elle sa thèse et veut désormais se consacrer à sa carrière de juriste.

Ancienne membre du Parti vert'libéral zurichois, elle avait été critiquée en septembre 2024 après avoir tiré avec un pistolet à air comprimé sur une image de Jésus et de Marie. Le ministère public de Zurich a déposé une plainte pour atteinte à la liberté de croyance et des cultes. Le procès est prévu fin janvier 2026.

Les plus lus

Tesla veut s'installer à Tolochenaz, les habitants s'inquiètent
France: le chef d'état-major des Armées choque le pays
La Maison Blanche rétorque: «Quand on cherche la bagarre, on la trouve»!
L'héritage secret: beaucoup de dons et un mystérieux colis
Ils partent à l'étranger avec leurs filles – Le tribunal les attend au retour!
Et si l'on avait trouvé la villa romaine qui a donné son nom à la ville de Bex?