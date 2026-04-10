Le Premier ministre britannique, Keir Starmer, et le président américain, Donald Trump, sont convenus jeudi de la «nécessité d'un plan fonctionnel» pour rétablir la circulation dans le détroit d'Ormuz, a indiqué Downing Street.

Le navire battant pavillon indien Jag Vasant, transportant du gaz de pétrole liquéfié (GPL) via le détroit d'Ormuz, arrive au port de Mumbai, en Inde, le 1er avril 2026. KEYSTONE

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Les deux dirigeants «sont convenus que, maintenant qu'il y a un cessez-le-feu en place et un accord pour l'ouverture du détroit, nous entrons dans une nouvelle phase dans la recherche d'une solution», lors d'un échange, ont précisé les services du chef du gouvernement britannique.

«Les dirigeants ont évoqué la nécessité d'un plan fonctionnel pour relancer le trafic maritime aussi rapidement que possible» et sont convenus de se reparler prochainement, selon la même source.

M. Starmer est arrivé au Qatar jeudi soir, dernière étape d'une tournée destinée à rencontrer les dirigeants du Golfe avec lesquels il veut s'attacher à faire respecter le fragile cessez-le-feu au Moyen-Orient.

Plutôt dans la journée, à Bahreïn, le Premier ministre avait rejeté l'idée d'un péage iranien dans le détroit d'Ormuz, axe maritime stratégique permettant d'accéder au Golfe.

« Notre position est claire: 'ouvert' signifie ouvert à une navigation sûre», avait-il déclaré à ITV. «Cela signifie une navigation sans péage et que les navires peuvent passer.»

Keir Starmer a également critiqué la rhétorique de Donald Trump sur l'Iran, déclarant qu'il ne «(prononcerait) jamais» une menace du type «toute une civilisation mourra ce soir».

Il a également jugé «inacceptable» la poursuite des attaques d'Israël contre le Liban et appelé à ce qu'elles cessent, évoquant une «question de principes».